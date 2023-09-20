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بعد وفاة طفل بالفنتانيل... اتهام مديرة حضانة بالقتل وحيازة المخدرات في هذا البلد!

منوعات
2023-09-20 | 09:22
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بعد وفاة طفل بالفنتانيل... اتهام مديرة حضانة بالقتل وحيازة المخدرات في هذا البلد!
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بعد وفاة طفل بالفنتانيل... اتهام مديرة حضانة بالقتل وحيازة المخدرات في هذا البلد!

تواجه امرأة من نيويورك تهمتين مرتبطتين بالقتل والمخدرات، بعد وفاة طفل يبلغ عاماً واحداً تسمماً بالفنتانيل داخل حضانة تتولّى إدارتها، بالإضافة إلى تعرّض ثلاثة أطفال آخرين إلى إصابات خطرة، على ما أفاد مسؤولون الثلاثاء.
 
ووفقاً لوكالة فرانس برس، أُوقفت غراي مينديز، 36 عاماً، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما تلقّت هيئة الطوارئ الجمعة بلاغاً يفيد بفقدان عدد من الأطفال وعيهم داخل حضانة "ديفينو نينو" في برونكس.
 
وأفادت الشرطة بأنها عثرت داخل دار الحضانة على كمية كبيرة من الفنتانيل، بينها كيلوغرام من هذه المخدرات مخبأة بين سجادات لعب الأطفال.
 
ونُقل أربعة أطفال دون سن الثالثة إلى المستشفى، فيما توفي أحدهم لاحقاً.
 
وتواجه منديز مع كارليستو أسيفيدو بريتو، 41 عاماً، وهو مستأجر في المبنى الذي يضم دار الحضانة، اتهامات في ولاية نيويورك بالقتل وحيازة المخدرات والرغبة في الترويج لها.
 
وقد وُجّهت إليهما تهم مرتبطة بالمخدرات ضمن لائحة اتهامات إضافية أُعلن عنها الثلاثاء.

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