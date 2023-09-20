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مجموعة CMA CGM تطلق برنامج منح دراسية لدعم المواهب اللبنانية بالشراكة مع l’Ecole Poytechnique وFondation de l’Ecole Polytechnique
منوعات
2023-09-20 | 11:30
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مجموعة CMA CGM تطلق برنامج منح دراسية لدعم المواهب اللبنانية بالشراكة مع l’Ecole Poytechnique وFondation de l’Ecole Polytechnique
برنامج شامل للمنح الدراسية يندرج في إطار "CMA CGM Excellence Fund for Lebanon"
10 طلاب لبنانيون سيستفيدون من دعم مجموعة CMA CGM سنوياً لمدة 10 سنوات.
سيلتحق الطلاب من الجامعات في لبنان بالبوليتكنيك "Ecole Poytechnique " لاستكمال دراستهم.
أطلقت مجموعة CMA CGM، الرائدة عالميًا في تقديم حلول النقل البحري، البري والجوي والخدمات اللوجستية وإحدى أكبر المؤسسات الخاصة في لبنان من حيث عدد الموظفين، "The CMA CGM Excellence Fund for Lebanon" في عام 2021 لتحفيز وتشجيع النجاح التعليمي، عبر تقديم منح دراسية للطلاب لاستكمال دراستهم في أهمّ الجامعات الفرنسية.
وتستثمر مجموعة CMA CGM بشكل كبير بالشباب اللبناني عن طريق تقديم منح دراسية للطلاب الذين يتابعون دراستهم في مدرسة البوليتكنك.
ووقّعت كلّ من مجموعة CMA CGM ومؤسسة البوليتكنيك شراكة في 20 سبتمبر 2023، في بيروت لبنان، يعدّ برنامجها الأبرز من نوعه على صعيد عالمي، لجهة دعم الخريجين المستقبليين المتحدّرين من أصول لبنانية.
CMA CGM Excellence Fund for Lebanon: برنامج واعد طويل الأمد
سيتيح هذا الاتفاق الممتدّ على عشرة سنوات، متابعة ودعم 10 طلاب لبنانيين سنوياً في مسيرة التدريب نحو التميّز الدولي. تغطّي هذه المنح التي تقدّم بناءً على معاييرمختلفة، منها التميز والحالات الاجتماعية والاقتصادية الفردية، قسماً من التكاليف الدراسية كذلك المعيشية.
وستخصّص للمرشحين اللبنانيين الذين تمّ قبولهم في الاقسام المختلفة في البوليتكنيك : اجازة في العلوم، دورة الهندسة البوليتكنية أو ماجستيرفي العلوم والتكنولوجيا.
يرتكز الهدف الأساسي لهذا البرنامج على تعزيز قدرات الشباب اللبناني الذي يمكنه العودة إلى بلده الأمّ فور الحصول على التمكين اللازم في فرنسا فيكون بإمكانه الانخراط في شركات عالمية كبيرة على غرار مجموعة CMA CGM، ويساهم بالتالي في نموّ بلده.
إنّ البوليتكنيك هي الجامعة الخامسة التي تلتحق ببرنامج " The CMA CGM Excellence Fund for Lebanon" الذي أطلقته مجموعة CMA CGM في كانون الأول/ ديسمبر 2021 مع جامعة HEC الفرنسية، لتنضمّ إليه لاحقاً كلّ من الجامعة الأميركية في بيروت AUB))، جامعة القديس يوسف USJ)) والمعهد العالي للأعمال ESA)). سيتمكّن بالمجمل أكثر من 125 طالب لبناني بفضل هذه المنح من استكمال تعليمهم في جامعات عريقة في فرنسا ولبنان.
صرّح رئيس مجلس إدارة مجموعة CMA CGM رودولف سعادة : "إنّ البوليتكنيك هي الجامعة الخامسة التي نتعاون معها ضمن برنامج التميز الخاص بلبنان "The CMA CGM Excellence Fund for Lebanon " ، بعد جامعة HEC الفرنسية، الجامعة الأميركية في بيروت، المعهد العالي للأعمال، وجامعة القديس يوسف.
ان برنامج التميّز هذا يضمّ أكثر من 125 طالب سنوياً من إجمالي الجامعات المشتركة ويمكن بالتالي للطلاب الالتحاق بالجامعات العريقة والاستفادة من الخبرة الدولية".
إنطلاقاً من المبادىء الانسانية الراسخة التي تتحلّى بها، لطالما تولّت البوليتكنيك مهمة الكشف عن مواهب مستقبلية، بغضّ النظر عن أصولها الاجتماعية والجغرافية، من خلال مدّهم ببيئة للتميّز، مؤاتية لتطوير المعرفة متعدّدة التخصّصات.
حين تكون متابعة الدراسات العليا في الخارج أحياناً مرهقة، تحشد مدرسة البوليتكنك طاقاتها بانتظام لدعم الطلاب الذي يتحدرون من أصول لبنانية، كما تحافظ على روابط الأخوة الفرنسية اللبنانية المتينة منذ سنوات وتدرك بالتالي مدى أهمية هذا البرنامج لطلابها اللبنانيين.
من جهتها، أفادت لورا شوبارد، المديرة العامة للبوليتكنك :"ستشدّ هذه الشراكة طويلة الأمد بين مجموعة CMA CGM ومؤسسة مدرسة البوليتكنك، أواصر الصداقة مع لبنان وستسمح للمواهب اللبنانية الشابة، التي تتألق بفضل مستواها العلمي المتميّز في العلوم متابعة تدريبها بتأنٍ في حرم البوليتكنيك. نحن مسرورون من قدرتنا على متابعة هذا الجيل الجديد من المهندسين وسط الظروف الصعبة التي يعاني منها المجتمع اللبناني."
بدوره، أشار رئيس مؤسسة البوليتكنيك فريديرك أوديا قائلاً : "أحيي التزام مجموعة CMA CGM تجاه الشباب اللبناني، وبالأخصّ تجاه الطلاب اللبنانيين في البوليتكنيك. سيتيح الاتفاق الذي وقعناه تنفيذ برنامج منح طويل الأمد، وتعزيز الروابط القائمة بين لبنان وفرنسا. إنّه يجسّد الدور الأساسي الذي يلعبه رعاتنا في تدريب المواهب الشابة في البوليتكنيك".
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