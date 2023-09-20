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طلبت طبقا من السلطعون في أحد المطاعم ثم ذهلت بالسعر... ما فعلته صادم وهذه كانت النتيجة!

منوعات
2023-09-20 | 12:09
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طلبت طبقا من السلطعون في أحد المطاعم ثم ذهلت بالسعر... ما فعلته صادم وهذه كانت النتيجة!
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طلبت طبقا من السلطعون في أحد المطاعم ثم ذهلت بالسعر... ما فعلته صادم وهذه كانت النتيجة!

طلبت طبقا من السلطعون في أحد المطاعم ثم ذهلت بالسعر... ما فعلته صادم وهذه كانت النتيجة!

غضبت سائحة بسبب إعطائها فاتورة  بما يقرب من 1000 دولار لسلطعون البحر في أحد مطاعم سنغافورة.

وهذا الأمر استفزها لدرجة أنها اتصلت بالشرطة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقالت جونكو شينبا، من اليابان، لـ AsiaOne إنها زارت Seafood Paradise مع مجموعتها السياحية الشهر الفائت عندما وأخذت نصيحة النادل وطلبت طبق السلطعون الذي يشتهر به للمطعم.

وقيل لها إن السعر هو 30 دولارًا بالدولار السنغافوري للطبق ، وليس "لكل 100 غرام"، على حد زعمها.

وأشارت إلى أن مجموعتها المكونة من أربعة أشخاص انتهى بهم الأمر إلى الحصول على كمية أكبر بكثير مما يمكنهم تناوله، حيث بلغ وزن السلطعون حوالي 7.7 رطل، أو 3500 غرام.

وهذا يعني أن الطبق كلف 938 دولارًا بالدولار السنغافوري، أي أقل بقليل من 700 دولار أميركي.

وأوضحت السيدة البالغة من العمر 50 عاما: "لقد أصبحنا جميعا عاجزين عن الكلام عندما علمنا أن عشاء واحدا لأربعة أشخاص بالغين يكلف هذا المبلغ".

وقالت: "لم يتم إخبار أحد منا أن السلطعون بأكمله سيتم طهيه لنا فقط، حيث أن بعض المطاعم الأخرى تقدم السلطعون جزئيًا... كانت هناك ثلاثة أطباق مليئة بالسلطعون متبقية."

وقال متحدث باسم المجموعة المالكة لـ Seafood Paradise إن تكلفة السلطعون تبلغ 26.80 دولارًا لكل 100 غرام، وادعى أن سعر الطبق "تم إبلاغه بوضوح".

وأوضح: "لمنع أي سوء فهم، قام الموظفون بإحضار سلطعون ملك ألاسكا بالكامل إلى الطاولة قبل التحضير".

ومع ذلك، كانت شينبا غاضبة للغاية لدرجة أنها اتصلت بالشرطة ومجلس السياحة السنغافوري.

ورفض العملاء دفع الفاتورة وطلبوا تقديم تقرير للشرطة. ومن ثم، ساعد مدير المطعم في إعداد تقرير الشرطة، التي وصلت للتوسط.

وفي نهاية المطاف، عرض المطعم على الزبونة خصمًا قدره 107.40 دولارًا على الفاتورة التي يبلغ مجموعها 1322 دولارًا "من باب حسن النية"، حسبما ذكر أصحاب المطعم.
 
 

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