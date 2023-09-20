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أخذ إجازة للتخطيط ثم قتل رئيسه في العمل... وهذه القصة الكاملة!
منوعات
2023-09-20 | 13:15
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أخذ إجازة للتخطيط ثم قتل رئيسه في العمل... وهذه القصة الكاملة!
أخذ إجازة للتخطيط ثم قتل رئيسه في العمل... وهذه القصة الكاملة!
ألقت شرطة دلهي القبض على رجل بتهمة قتل ودفن جثة رجل يبلغ من العمر 42 عامًا في باحة منزله في آر كيه بورام في دلهي، وقالت الشرطة إن المتهم أخفى القبر في فناء منزله بالإسمنت، وفق ما نقل موقع
India Today.
وانتشلت الشرطة الجثة في 2 أيلول بعد اختفاء المتوفى، وهو ضابط دفاع في هيئة المسح الهندي، في 29 آب. واعترف المتهم أنيس، الذي كان يعمل كاتبًا لدى الضابط المتوفى ماهيش كومار، بالجريمة عند القبض عليه.
وقال أنيس إنه قتل ماهيش كومار لأنه قام بتحرش جنسي تجاه صديقته، وذكر أيضًا أن ماهيش لم يسدد له دينًا قدره 9 آلاف روبية.
وخطط أنيس لجريمة القتل مسبقًا، وبالتالي أخذ إجازة من العمل في 28 آب، واشترى لوحًا من البوليثين بطول 6 أقدام ومجرفة لتنفيذ الجريمة.
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، حوالي الظهر، طلب من ماهيش كومار مقابلته في مقر إقامته .
وقال أنيس إنه ضرب ماهيش على رأسه بمفتاح أنبوب، فقتله على الفور، وبعد القتل، هرب إلى مسقط رأسه في سونيبات على دراجته النارية، كما ترك هاتفه المحمول في دلهي.
وفي اليوم التالي، 29 آب، عاد أنيس ودفن جثة ماهيش في قبر ضحل في فناء منزله ليلاً، ورصف المنطقة بالإسمنت.
وقال المسؤولون الذين يحققون في القضية إنهم انتشلوا جثة الضابط المفقود في 2 أيلول، وألقوا القبض على المتهم على الفور.
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