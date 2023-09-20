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عانى من ألم مستمر في بطنه... وما عُثر عليه في جسمه صادم! (صور)

عانى من ألم مستمر في بطنه... وما عُثر عليه في جسمه صادم! (صور)







وتعرض الرجل، وهو شاب من نيبال يبلغ من العمر 22 عامًا، للطعن في شجار في اليوم السابق، حيث قام أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية في متجر طبي محلي بخياطة الجرح، لكنه لم يتحقق مما إذا كان النصل لا يزال بداخله، لأنه لم يكن هناك دليل مرئي على أن هذا هو الحال.



وفي اليوم التالي، ذهب الرجل إلى المستشفى وهو يعاني من "ألم خفيف مستمر في الجانب الأيسر من أسفل البطن"، دون أي علامات للغثيان أو القيء أو الإسهال أو الإمساك.



وبعد التقاط الأشعة السينية، وجد الأطباء أن النصل الضخم كان لا يزال بالداخل بالفعل، وكان يطفو على بطنه من جانبه الأيمن إلى يساره، دون إصابته بأضرار على ما يبدو بأي أعضاء داخلية أخرى، وفقًا لتقرير حالة نُشر في مجلة Cureus. ذهب رجل يعاني من آلام في المعدة إلى المستشفى ليكتشف نصل سكين طوله 6 بوصات داخل بطنه، وفق ما نقل موقع نيوزويك وتعرض الرجل، وهو شاب من نيبال يبلغ من العمر 22 عامًا، للطعن في شجار في اليوم السابق، حيث قام أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية في متجر طبي محلي بخياطة الجرح، لكنه لم يتحقق مما إذا كان النصل لا يزال بداخله، لأنه لم يكن هناك دليل مرئي على أن هذا هو الحال.وفي اليوم التالي، ذهب الرجل إلى المستشفى وهو يعاني من "ألم خفيف مستمر في الجانب الأيسر من أسفل البطن"، دون أي علامات للغثيان أو القيء أو الإسهال أو الإمساك.وبعد التقاط الأشعة السينية، وجد الأطباء أن النصل الضخم كان لا يزال بالداخل بالفعل، وكان يطفو على بطنه من جانبه الأيمن إلى يساره، دون إصابته بأضرار على ما يبدو بأي أعضاء داخلية أخرى، وفقًا لتقرير حالة نُشر في مجلة Cureus.

