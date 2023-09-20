الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كلّ الحبّ كلّ الغرام
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أحبها لكنها رفضته... تحول من عاشق إلى مجرم!
منوعات
2023-09-20 | 16:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أحبها لكنها رفضته... تحول من عاشق إلى مجرم!
أحبها لكنها رفضته... تحول من عاشق إلى مجرم!
قالت السلطات إن عامل مطار سابق في كاليفورنيا أدين هذا الأسبوع بقتل صديق زميلته في العمل بعد أن رفضت المرأة عروضه لبدء علاقة، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
ووجدت هيئة المحلفين، يوم الجمعة، كيفن براساد، 37 عامًا، مذنبًا بكل التهم الموجهة إليه، بما في ذلك القتل من الدرجة الأولى، والانتظار وإطلاق النار على سيارة في مقتل مارك مانجاكات، 31 عامًا، المدعي العام لمقاطعة سان ماتيو، في عام 2018.
ووفقًا للتقارير السابقة التي نشرتها مجلة PEOPLE، عمل براساد وثاندار سين معًا في مطار سان فرانسيسكو الدولي لسنوات عدة. ويقول ممثلو الادعاء إن براساد بدأ يطلب من سين الخروج في مرحلة ما، لكنها رفضت محاولاته مرارًا وتكرارًا.
وقال ستيف واغستافي، المدعي العام لمقاطعة سان ماتيو، للصحفيين في ذلك الوقت، إن براساد ومانغاكات "لم يسبق لهما أن تشاجرا، ولم يخوضا أي قتال أو معارك أو أي شيء من هذا القبيل"، وفقًا لقناة ABC7. "لقد صادف أنه كان صديق المرأة التي أرادها في حياته."
في 25 نيسان 2018، ذهب مانجاكات إلى المطار لاصطحاب سين، التي عملت في نوبتها الأخيرة كضابط أمن. وذكرت شبكة سي بي إس سان فرانسيسكو أن الزوجين خططا للانتقال إلى لاس فيغاس مع ابنتهما البالغة من العمر 3 سنوات.
وفي محاولة يائسة لمنع سين من التحرك، زُعم أن براساد قرر اتخاذ إجراءات عنيفة.
في ذلك اليوم، تبع براساد وشريكه المزعوم، دونافان ريفيرا، سين ومانغاكات إلى منزلهما في مدينة دالي، وفقًا لتقرير الشرطة الذي حصلت عليه صحيفة واشنطن بوست سابقًا.
وتزعم السلطات أن مانجاكات كان يقود سيارته إلى المرآب وكانت سين في مقعد الراكب عندما تقدم براساد وأطلق خمس إلى ست طلقات على السيارة، مما أسفر عن مقتل مانجاكات، ولم تصب سين بأي رصاصة.
ولم يكن لدى سين في البداية أي فكرة عمن قتل صديقها، لكنها سرعان ما أخبرت محققي جرائم القتل عن زميل لها في العمل كان، كما اعتقدت في ذلك الوقت، معجبًا بريئًا بها، وفقًا لتقارير سابقة.
وبعدها، اعتقلت السلطات واتهمت براساد، ضابط الأمن آنذاك في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، وسائقه المتهم ريفيرا، في اليوم التالي.
وليس من الواضح ما إذا كان ريفيرا قد قدم منذ ذلك الحين التماسًا بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى.
ووفقًا لصحيفة ميركوري نيوز وبوابة إس إف، من المقرر أن يصدر الحكم على براساد في 17 تشرين الثاني.
وبموجب قانون ولاية كاليفورنيا، يواجه المدانون بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى عقوبة السجن لمدة 25 عامًا الى مدى الحياة.
آخر الأخبار
منوعات
لكنها
رفضته...
مجرم!
التالي
تركت حفل زفافها بعد أن حطم زوجها الكعكة في وجهها...اليكم ما حصل!
طائرتان محمّلتان بالركّاب تصطدمان ببعضهما في حادث "مروّع"! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-07
أحبها لكنها رفضته... فأطلق النار على عريسها يوم الزفاف! (فيديو)
منوعات
2023-09-07
أحبها لكنها رفضته... فأطلق النار على عريسها يوم الزفاف! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-15
في عكار تحول جمال الطبيعة إلى رماد... حريق طال أكثر من ٢٥ هكتار بين قبعيت وحرار
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-15
في عكار تحول جمال الطبيعة إلى رماد... حريق طال أكثر من ٢٥ هكتار بين قبعيت وحرار
0
آخر الأخبار
2023-09-15
خطار للـLBCI: بما خصّ العنصر البشري في الدفاع المدني فالوضع تحسّن مع تثبيت عدد جديد من المتطوعين لكنها تبقى غير كافية أما بالنسبة للموضوع اللوجيستي فمستمرون بالحد الادنى لان آلياتنا عمرها 23 عاما وكلها استُهلكت
آخر الأخبار
2023-09-15
خطار للـLBCI: بما خصّ العنصر البشري في الدفاع المدني فالوضع تحسّن مع تثبيت عدد جديد من المتطوعين لكنها تبقى غير كافية أما بالنسبة للموضوع اللوجيستي فمستمرون بالحد الادنى لان آلياتنا عمرها 23 عاما وكلها استُهلكت
0
منوعات
2023-09-13
اعتقدت أنها تعاني من الصداع...ولكنها استيقظت لتجد نفسها مشلولة!
منوعات
2023-09-13
اعتقدت أنها تعاني من الصداع...ولكنها استيقظت لتجد نفسها مشلولة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:54
معالجة جنسية تكشف: مفتاح العلاقة الناجحة هو مواعدة أشخاص آخرين!
منوعات
16:54
معالجة جنسية تكشف: مفتاح العلاقة الناجحة هو مواعدة أشخاص آخرين!
0
منوعات
16:24
"في البداية اعتقدت أنها تمزح"... منحت وجبة العشاء الحرية وهذه التفاصيل! (فيديو)
منوعات
16:24
"في البداية اعتقدت أنها تمزح"... منحت وجبة العشاء الحرية وهذه التفاصيل! (فيديو)
0
منوعات
14:12
"نشاط زلزالي أقوى قادم".. توقع مخيف جديد للعالم الهولندي!
منوعات
14:12
"نشاط زلزالي أقوى قادم".. توقع مخيف جديد للعالم الهولندي!
0
منوعات
13:47
عانى من ألم مستمر في بطنه... وما عُثر عليه في جسمه صادم! (صور)
منوعات
13:47
عانى من ألم مستمر في بطنه... وما عُثر عليه في جسمه صادم! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-09-19
إجتماع للخماسية الدولية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
أخبار دولية
2023-09-19
إجتماع للخماسية الدولية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
0
صحف اليوم
00:56
لا مرشح ثالثًا للرئاسة وتحضيرات للحوار (الجمهورية)
صحف اليوم
00:56
لا مرشح ثالثًا للرئاسة وتحضيرات للحوار (الجمهورية)
0
صحف اليوم
00:07
مجلس القضاء الأعلى يسعى إلى تأمين السلفة التي أقرتها الحكومة (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:07
مجلس القضاء الأعلى يسعى إلى تأمين السلفة التي أقرتها الحكومة (نداء الوطن)
0
منوعات
2023-09-18
بعد 3 دقائق من زواجهما طلبت الطلاق لهذا السبب... إليكم قصة أقصر زواج في هذه الدولة العربية!
منوعات
2023-09-18
بعد 3 دقائق من زواجهما طلبت الطلاق لهذا السبب... إليكم قصة أقصر زواج في هذه الدولة العربية!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
فلسطين وتونس والسعودية على لائحة واحدة…
تقارير نشرة الاخبار
13:55
فلسطين وتونس والسعودية على لائحة واحدة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
هل حان أوان توقيع إتفاق سلام ينهي الحرب في اليمن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
هل حان أوان توقيع إتفاق سلام ينهي الحرب في اليمن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر
تقارير نشرة الاخبار
13:49
غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر
0
رياضة
13:45
انطلاق بطولة دوري ابطال اوروبا بانتصاريين باريسيين
رياضة
13:45
انطلاق بطولة دوري ابطال اوروبا بانتصاريين باريسيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ايطاليا تدعم الشباب والمناخ في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ايطاليا تدعم الشباب والمناخ في لبنان
0
امن وقضاء
13:38
عندما تجتمع أرزة لبنان مع البيغاسوس...مناورة حية في العاقورة
امن وقضاء
13:38
عندما تجتمع أرزة لبنان مع البيغاسوس...مناورة حية في العاقورة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
داعش تحاول العودة ومخابرات الجيش تكشف شبكة للتنظيم مرتبطة بأحداث عين الحلوة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
داعش تحاول العودة ومخابرات الجيش تكشف شبكة للتنظيم مرتبطة بأحداث عين الحلوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في طرابلس الكبرى فرص استثمارية وتحديات
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في طرابلس الكبرى فرص استثمارية وتحديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
كهرباء الطاقة الشمسية تحققّ تقدمًا ملحوظًا في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:32
كهرباء الطاقة الشمسية تحققّ تقدمًا ملحوظًا في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:27
ميشيل إبنة وائل كفوري تحتفل بعيد ميلادها.. ووالدتها تنشر لقطات من الاحتفال (صور)
فنّ
05:27
ميشيل إبنة وائل كفوري تحتفل بعيد ميلادها.. ووالدتها تنشر لقطات من الاحتفال (صور)
2
منوعات
05:16
تركت حفل زفافها بعد أن حطم زوجها الكعكة في وجهها...اليكم ما حصل!
منوعات
05:16
تركت حفل زفافها بعد أن حطم زوجها الكعكة في وجهها...اليكم ما حصل!
3
تقارير نشرة الاخبار
13:49
غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر
تقارير نشرة الاخبار
13:49
غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر
4
منوعات
05:35
جريمة مروعة في مصر... شاب ذبح شقيقته لأنها لم تنفذ رغبته!
منوعات
05:35
جريمة مروعة في مصر... شاب ذبح شقيقته لأنها لم تنفذ رغبته!
5
فنّ
05:40
عودة طارق سويد بعد فترة من الصمت!
فنّ
05:40
عودة طارق سويد بعد فترة من الصمت!
6
خبر عاجل
11:36
ميقاتي للـLBCI: لم اسمع من نائبة وزير الخارجية الأميركية عن سقوط المبادرة الفرنسية وأرى جموداً على صعيد مساعدة لبنان الى حين انتخاب الرئيس وتنفيذ الإصلاحات ولم يفاتحني احد بإسم العماد جوزيف عون كمرشح
خبر عاجل
11:36
ميقاتي للـLBCI: لم اسمع من نائبة وزير الخارجية الأميركية عن سقوط المبادرة الفرنسية وأرى جموداً على صعيد مساعدة لبنان الى حين انتخاب الرئيس وتنفيذ الإصلاحات ولم يفاتحني احد بإسم العماد جوزيف عون كمرشح
7
منوعات
08:16
ألغى زواجه من حبيبته بسبب لحيته وشقيقتها... إليكم القصة الصادمة!
منوعات
08:16
ألغى زواجه من حبيبته بسبب لحيته وشقيقتها... إليكم القصة الصادمة!
8
منوعات
11:17
مشهد لا يصدق... انفجار حوت أحدب يتسبب ببحر من الدماء! (فيديو)
منوعات
11:17
مشهد لا يصدق... انفجار حوت أحدب يتسبب ببحر من الدماء! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More