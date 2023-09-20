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"في البداية اعتقدت أنها تمزح"... منحت وجبة العشاء الحرية وهذه التفاصيل! (فيديو)
منوعات
2023-09-20 | 16:24
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"في البداية اعتقدت أنها تمزح"... منحت وجبة العشاء الحرية وهذه التفاصيل! (فيديو)
"في البداية اعتقدت أنها تمزح"... منحت وجبة العشاء الحرية وهذه التفاصيل! (فيديو)
طلبت سائحة سويسرية السلطعون على الطريقة الكاتالونية مع اللينغويني أثناء تناول الطعام في مطعم المأكولات البحرية الفخم Gente di Mare، في Golfo Aranci، سردينيا، إيطاليا مع زوجها.
ولكن عندما تم إحضار السلطعون الحي إلى طاولة الزوجين، لم يصدق المشاهدون أعينهم عندما أطلقته السائحة في الماء قبل أن يحصل الطهاة على فرصة لطهيه، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وقال أنطونيو فاسولينو، الذي يملك المطعم مع شقيقه جيانلوكا، والذي شهد أيضًا اللحظة الغريبة: "في البداية، اعتقدت أنها تمزح... ثم أدركت أن السيدة كانت جادة وتريد أن تفعل عملاً صالحًا. عندما رأيت فرحتها وإثارتها، تأثرت أيضًا."
وأضاف: "لقد كانت سعيدة للغاية ومتحمسة لأنها تمكنت من تحقيق هذه الرغبة، وكنا سعداء بها".
وقال أنطونيو، وهو يروي تلك الليلة الغريبة بالتفصيل، إنه يتذكر أخذ جراد البحر من الخزان، قبل أن يأخذوه لوزنه في المطبخ.
ثم أخبر الزوجين أن وزنه يبلغ حوالي كيلوغرامين، وكشف أيضًا أن سعره هو 175 جنيهًا إسترلينيًا (200 يورو).
ثم تم وضع جراد البحر الحي في دلو شفاف ووضعه بجانب طاولة الزوجين.
ولكن بدلاً من تحضيره للأكل، سألت المرأة المجهولة عما إذا كان الكركند "سيتأذى" إذا أطلقته من ارتفاع معين.
وبعد أن طمأنها الحاضرون بأنها لن تؤذيه، أسقطته في البحر بلطف عبر سياج معدني في المطعم بينما كان زوجها وشخص آخر يصوران ذلك.
وبمجرد أن لمس جراد البحر الماء، سبح بعيدًا في سعادة دائمة إلى حريته الجديدة.
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