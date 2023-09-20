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معالجة جنسية تكشف: مفتاح العلاقة الناجحة هو مواعدة أشخاص آخرين!

منوعات
2023-09-20 | 16:54
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معالجة جنسية تكشف: مفتاح العلاقة الناجحة هو مواعدة أشخاص آخرين!
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معالجة جنسية تكشف: مفتاح العلاقة الناجحة هو مواعدة أشخاص آخرين!

معالجة جنسية تكشف: مفتاح العلاقة الناجحة هو مواعدة أشخاص آخرين!

كشفت طبيبة نفسية ومعالجة جنسية أن سر زواجها المزدهر هو قدرتها على مواعدة أشخاص آخرين.

وكانت الدكتورة لوري بيث بيسبي في السابق مرتبطة بزوجها فقط، حتى اكتشفت أن مفتاح العلاقة الناجحة - على الأقل بالنسبة لها - هو مواعدة أشخاص آخرين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأوضحت السيدة البالغة من العمر 60 عامًا، وهي من الولايات المتحدة ولكنها تعيش الآن في اسكتلندا، كيف غيرت أسلوب علاقتها عندما أدركت أنها ثنائية الجنس ولا تريد "التخلي عن جزء كبير من حياتها الجنسية" من خلال الالتزام بشخص واحد فقط.

وتحدثت الآن عن كيفية تعاملها مع نمط الحياة مع زوجها، 66 عامًا، الذي كانت معه لمدة 14 عامًا ونصف - وتزوجت منه منذ أقل من تسعة أعوام.

توُعرف لوري بيث وزوجها بأنهما متعددي العلاقات - مما يعني أنه يمكن للشخص الدخول في أكثر من علاقة رومانسية ملتزمة في نفس الوقت.

وفي حديثها عن زواجها، قالت: "لم يكن كلانا متزوجًا بشريك واحد عندما التقينا معًا واتفقنا على أن هذه هي الطريقة التي ستدار بها علاقتنا".

وأضافت: "كلانا نحب ذلك لأننا نلبي المزيد من الاحتياجات، ونحصل على دعم أوسع والمزيد من أماكن الفرح.

وأكدت: "لقد كنا معًا لمدة خمس سنوات قبل أن نتزوج وكانت لدينا علاقات أخرى طوال الوقت. لدي علاقتان أخريان طويلتا الأمد."
 

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