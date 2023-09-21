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استطلاع "صادم"... 3 من كل 4 ضحايا اغتصاب تتفاقم صحتهم العقلية بعد الذهاب إلى الشرطة!

استطلاع "صادم"... 3 من كل 4 ضحايا اغتصاب تتفاقم صحتهم العقلية بعد الذهاب إلى الشرطة!







وزعم بعض الناجين في الاستطلاع، الذي يهدف إلى تحسين نتائج الجرائم الجنسية، أنهم "يخافون من الشرطة أكثر من تعرضهم للاغتصاب مرة أخرى"، وقال نصف المشاركين إنهم "فقدوا الثقة تمامًا في الضباط ولن يبلغوا أبدًا عن جريمة أخرى".



وخلص العديد من ضحايا الاغتصاب إلى أن "تجربة الشرطة أضرت بهم أكثر من العنف الجنسي"، وفقاً لـ"ديلي ميل".



وقالت إحدى النساء: "أفضل أن أتعرض للاعتداء ألف مرة على أن أخضع لإجراءات الشرطة مرة أخرى".



ووجد البحث أن "عشرات الضحايا تعرضوا للإساءة والمضايقة والمطاردة المستمرة نتيجة رفض الشرطة لرواياتهم"، مشيراً إلى أن "أربعة من كل عشرة مشاركين إنهم لا يشعرون دائمًا بالتصديق، و31 في المائة لم يشعروا دائمًا بالأمان في وجود الضباط".



وسلط الاستطلاع الضوء على افتقار الضباط إلى الرعاية، حيث إن "37 في المئة من الذين انسحبوا من التحقيق فعلوا ذلك لأن "الطريقة التي تعاملتهم بها الشرطة لم تكن جيدة"، وعندما سئلوا عن السبب الذي جعلهم يستمرون في هذه العملية، قال 49 في المائة "المزيد من اللطف والتفهم من الضباط". وجد تقرير صادم نشرته صحيفة "ديلي ميل" أن "ثلاثة من كل أربعة ضحايا اغتصاب يقولون إن الذهاب إلى الشرطة أضر بصحتهم العقلية، حيث شعر بعض الناجين برغبة في الانتحار"، في واحد من أكبر الاستطلاعات على الإطلاق لضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي في بريطانيا.وزعم بعض الناجين في الاستطلاع، الذي يهدف إلى تحسين نتائج الجرائم الجنسية، أنهم "يخافون من الشرطة أكثر من تعرضهم للاغتصاب مرة أخرى"، وقال نصف المشاركين إنهم "فقدوا الثقة تمامًا في الضباط ولن يبلغوا أبدًا عن جريمة أخرى".وخلص العديد من ضحايا الاغتصاب إلى أن "تجربة الشرطة أضرت بهم أكثر من العنف الجنسي"، وفقاً لـ"ديلي ميل".وقالت إحدى النساء: "أفضل أن أتعرض للاعتداء ألف مرة على أن أخضع لإجراءات الشرطة مرة أخرى".ووجد البحث أن "عشرات الضحايا تعرضوا للإساءة والمضايقة والمطاردة المستمرة نتيجة رفض الشرطة لرواياتهم"، مشيراً إلى أن "أربعة من كل عشرة مشاركين إنهم لا يشعرون دائمًا بالتصديق، و31 في المائة لم يشعروا دائمًا بالأمان في وجود الضباط".وسلط الاستطلاع الضوء على افتقار الضباط إلى الرعاية، حيث إن "37 في المئة من الذين انسحبوا من التحقيق فعلوا ذلك لأن "الطريقة التي تعاملتهم بها الشرطة لم تكن جيدة"، وعندما سئلوا عن السبب الذي جعلهم يستمرون في هذه العملية، قال 49 في المائة "المزيد من اللطف والتفهم من الضباط".