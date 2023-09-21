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اشتعلت النيران في سيارتها... وفاة مراهقة بشكل مأساوي في حادث سير مروّع!

منوعات
2023-09-21 | 06:21
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اشتعلت النيران في سيارتها... وفاة مراهقة بشكل مأساوي في حادث سير مروّع!
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اشتعلت النيران في سيارتها... وفاة مراهقة بشكل مأساوي في حادث سير مروّع!

اشتعلت النيران في سيارتها... وفاة مراهقة بشكل مأساوي في حادث سير مروّع!

كشفت مصادر الشرطة أن "المراهقة ليف تيفيرينو لقيت مصرعها بشكل مأساوي في حادث سير مروّع عندما اشتعلت النيران في سيارتها بعد اصطدامها بشجرة على الطريق"، وفقاً لصحيفة "ذا ميرور"

وفي التفاصيل، فقدت تيفيرينو، وهي طالبة في مدرسة ماريتا الثانوية في جورجيا، حياتها بعد أن اشتعلت النيران في سيارتها فولفو XC90 موديل 2016 على الطريق عند اصطدامها بشجرة. 

وقال صديقها إسحاق فيليبس، الذي يعرف ليف منذ أن كانت في الرابعة من عمرها، أن أي شخص التقى بها كان "شخصًا مباركًا". 

ومن جهتهم، تجمع زملائها في المدرسة حول النصب التذكاري في ساحة انتظار السيارات بالمدرسة وتركوا الزهور والرسائل في المكان الذي كانت تركن فيه سيارتها عادةً.

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