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خدعت والدتها بتنبؤات كاذبة وسرقت منها أكثر من 140 مليون دولار... مصيرها كان مأساويا وهذه التفاصيل!

منوعات
2023-09-21 | 08:00
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خدعت والدتها بتنبؤات كاذبة وسرقت منها أكثر من 140 مليون دولار... مصيرها كان مأساويا وهذه التفاصيل!
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خدعت والدتها بتنبؤات كاذبة وسرقت منها أكثر من 140 مليون دولار... مصيرها كان مأساويا وهذه التفاصيل!

خدعت والدتها بتنبؤات كاذبة وسرقت منها أكثر من 140 مليون دولار... مصيرها كان مأساويا وهذه التفاصيل!

توفيت عارضة أزياء متهمة بالاحتيال على والدتها بما يقرب من 150 مليون دولار عبر مخطط متقن، بعد سقوطها بشكل غامض من أحد المباني في البرازيل، وكانت تبلغ من العمر 49 عامًا.

وفي التفاصيل، سقطت سابين بوغيتشي من الطابق الخامس من أحد المباني في ريو دي جانيرو يوم 14 أيلول، وبحسب ما ورد تدرس الشرطة التي تحقق في وفاتها فرضيات عدة، بما في ذلك الانتحار.

ويقال إنها تركت رسالة لزوجتها روزا ستانيسكو نيكولاو قبل وفاتها.

ودُفنت بوغيتشي يوم الأحد في جنازة حضرتها والدتها جينيفيف، 83 عامًا، وشقيقتها موريل، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

ولم تحضر نيكولاو، لأنها محتجزة في السجن لدورها المزعوم في عملية احتيال ضد حماتها.

وتم القبض على سابين، التي نصبت نفسها مغنية وممثلة، في آب 2022.

وورثت والدتها ثروة من والدها، جان بوغيسي، وهو جامع أعمال فنية روماني المولد، كان يمتلك واحدة من أهم المجموعات الفنية في البرازيل في القرن العشرين، وتوفي عام 2015 عن عمر يناهز 87 عامًا.

ولخداع الوالدة، تنكر شخص ما في هيئة وسيط روحي وأخبر الأرملة المؤمنة بالخرافات أن سابين على وشك الموت.

وتم تجنيد عرافة مزيفة وكاهنة من أصل أفريقي برازيلية لتأكيد تنبؤات الكذبة.

ووفقاً لرئيس الشرطة جيلبرتو ريبيرو، الذي ترأس التحقيق، زعمت سابين وشريكتها أن "اللوحات كانت بها العين الشريرة، وهو أمر سلبي يجب الدعاء من أجله... واستمر الثنائي بأخذ اللوحات، ورأت المرأة المسنة ذلك لكنها لم تستطع الرفض؛ لقد كانت خاضعة تماما في تلك اللحظة".

وتم الإبلاغ عن أن قيمة المسروقات تبلغ 149 مليون دولار، بما في ذلك 1.2 مليون دولار من المجوهرات، وأكثر من 1.8 مليون دولار من المدفوعات للتشخيص الإلهي (بما في ذلك تلك التي تم أخذها تحت التهديد)، وأكثر من 145 مليون دولار من الأعمال الفنية، بما في ذلك الأعمال الفنية على مستوى المتاحف من الرواد البرازيليين تارسيلا. دو أمارال وإيميليانو دي كافالكانتي.

وتم اتهام ستة أشخاص بسرقة الأعمال الفنية الستة عشر كجزء من عملية الاحتيال.

وشملت التهم الاختلاس والابتزاز والسجن الباطل والارتباط الإجرامي.

وسُجنت سابين مع نيكولاو قبل إطلاق سراحها بكفالة في آذار.

وكان من المقرر أن يحضر الاثنان جلسة المحكمة في 21 أيلول.

وفي ضوء وفاة سابين، صرح محاميها، هوغو نوفايس، أن القضية المرفوعة ضدها مغلقة، لكنها مستمرة بالنسبة لشركائها المتهمين.
 

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