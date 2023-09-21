حاول حماية حيوانه الأليف من كلب شرس... فتعرّض لهجومٍ مروع على الطريق! (فيديو)

وثقت كاميرات مراقبة اللحظات المرعبة الّتي عاشها رجل أثناء تعرّضه لهجومٍ شرس من كلب على الطريق يوم الثلاثاء في جنوب يوركشير في إنكلترا.

ويُظهر مقطع فيديو رجلا يتعرّض للجرّ من كلبٍ شرس إلى حركة المرور في الطريق، حيث بدا وكأنه يحاول إنقاذ حيوانه الأليف الّذي كان يحمله قبل أن يقفز الكلب الضخم عليه.

ويمكن رؤية الرجل وهو يحاول التصدي للكلب والمكافحة من أجل الابتعاد عنه قبل أن يمسك الأخير بذراعه ويتسبب بسقوطه على الأرض.

وعندما تمكن الرجل المذكور من الوقوف مرة أخرى، ظهرت سيارة من نوع "بي أم دبليو" في محاولة لسحق الكلب والدفاع عن الرجل المسكين.

وبعد لحظات من وقوع الهجوم، اقتحمت الشرطة المسلحة شارع شيفيلد وتم نقل الرجل إلى المستشفى.