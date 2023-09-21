الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

منح جائزة رافتو لحقوق الانسان لـ"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين"

منوعات
2023-09-21 | 10:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
منح جائزة رافتو لحقوق الانسان لـ&quot;الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
منح جائزة رافتو لحقوق الانسان لـ"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين"

منح جائزة رافتو لحقوق الانسان لـ"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين"

حازت منظمة "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين" الخميس جائزة رافتو لحقوق الإنسان لجهودها للدفاع عن حقوق الفلسطينيين. وقالت مؤسسة رافتو "لأكثر من ثلاثين عاما، قامت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأطفال وتوثيقها ومتابعتها، ومحاسبة السلطات الإسرائيلية والفلسطينية تبعا لمبادىء حقوق الانسان العالمية".

وأكد البيان أنه "منذ عام 1967، أدى الاحتلال العسكري الإسرائيلي طويل الأمد للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، إلى حرمان الأطفال الفلسطينيين من طفولتهم وحقوقهم الإنسانية الأساسية".

وأشارت المنظمة إلى الاعتقالات التعسفية ووجود نظامين قانونيين منفصلين تطبقهما إسرائيل في المنطقة ذاتها، فيخضع المستوطنون الإسرائيليون للنظام القانوني والجنائي، في حين يعيش الفلسطينيون في ظل القانون العسكري.

وتؤكد "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين" على موقعها الإلكتروني أنه "كل عام، يتم احتجاز ما بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني، بعضهم لا يتجاوز عمره 12 عامًا، ومحاكمتهم في نظام القضاء العسكري الإسرائيلي" بتهم غالبا ما تكون إلقاء الحجارة.

وفي تشرين الأول 2021، صنّفت إسرائيل "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين" وخمس منظمات غير حكومية فلسطينية أخرى في الضفة الغربية المحتلة "إرهابية" معتبرةً أنها تشكل غطاءً لترويج وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وفي الأراضي الفلسطينية، تعمل المنظمة ضد الزواج المبكر والعقاب البدني والعنف المنزلي.

والجائزة التي تحمل اسم المؤرخ والناشط في مجال حقوق الانسان النروجي ثورولف رافتو، سبق ان منحت لأربع شخصيات نالت لاحقا جائزة نوبل للسلام التي تمنح أيضا في النروج: جوزيه راموس هورتا وكيم داي-جونغ وشيرين عبادي.

آخر الأخبار

منوعات

جائزة

رافتو

لحقوق

الانسان

"الحركة

العالمية

للدفاع

الأطفال-فلسطين"

LBCI التالي
استطلاع "صادم"... 3 من كل 4 ضحايا اغتصاب تتفاقم صحتهم العقلية بعد الذهاب إلى الشرطة!
معالجة جنسية تكشف: مفتاح العلاقة الناجحة هو مواعدة أشخاص آخرين!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-09-17

بعد وصوله إلى العالمية: ممثل لبناني يحصل على جائزة تميّز خاصة في الموركس دور... من هو؟

LBCI
فنّ
2023-09-17

"أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية"... من نال جائزتها؟

LBCI
منوعات
11:49

من أهمّ الجوائز... مهسا أميني وإيلون ماسك مرشحان لجائزة "ساخاروف" لهذه الأسباب!

LBCI
صحة وتغذية
10:31

منظمة الصحة العالمية تكشف: حالات تسمم إضافية محتملة بسبب تناول سردين معلب في فرنسا!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:15

اتُهمت بقتل طفلة عمرها 9 أشهر داخل حضانة... والسبب الفشل في اتخاذ ترتيبات نوم آمنة لها!

LBCI
منوعات
12:36

انهارت فجأةً على المسرح وفارقت الحياة... فاجعة غير متوقعة لرئيسة جامعة أميركية! (صورة)

LBCI
منوعات
12:14

ملكة بريطانيا والسيدة الأولى الفرنسية تتنافسان في لعبة "البينغ بونغ" (فيديو)

LBCI
منوعات
11:49

من أهمّ الجوائز... مهسا أميني وإيلون ماسك مرشحان لجائزة "ساخاروف" لهذه الأسباب!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:24

"في البداية اعتقدت أنها تمزح"... منحت وجبة العشاء الحرية وهذه التفاصيل! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:25

كركي دعا من القاهرة مؤسسات الضمان "للتكيف مع الانماط الجديدة للعمل لضمان حصول العمال على حماية اجتماعية فعّالة"

LBCI
اقتصاد
08:42

إجتماع عمل في غرفة بيروت وجبل لبنان وضع اللمسات الأخيرة لمشاركة لبنان في "أكسبو قطر"

LBCI
منوعات
2023-09-16

إبنة الـ5 سنوات قُتلت بسبب 200 دولار... باعتها والدتها لممارسة الجنس وما حصل معها أكثر من مأساوي!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الاسد في الصين بعد ١٩ عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

السعودية واسرائيل.. الى التطبيع درّ قريبًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

السعودية: أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين.. لماذا؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 21-09-2023

LBCI
أخبار دولية
07:52

رئيسي: إذا طبّعت السعودية علاقاتها مع إسرائيل فسيشكل ذلك خيانة للقضية الفلسطيينية

LBCI
أخبار لبنان
02:20

ميقاتي: لبنان ما زال يرزح تحت موجات متتالية من النزوح

LBCI
أخبار دولية
16:54

ولي العهد السعودي: المملكة "أقرب" إلى التطبيع مع إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

فلسطين وتونس والسعودية على لائحة واحدة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

هل حان أوان توقيع إتفاق سلام ينهي الحرب في اليمن؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:29

ما جديد عملية اطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر؟

LBCI
فنّ
04:15

هل توفي والد وديع الشيخ مقتولاً... ومن الفاعل؟!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر

LBCI
منوعات
14:12

"نشاط زلزالي أقوى قادم".. توقع مخيف جديد للعالم الهولندي!

LBCI
آخر الأخبار
17:53

رويترز عن متحدث باسم السفارة الاميركية في بيروت: اطلاق نار على مبنى السفارة بدون وقوع اصابات

LBCI
فنّ
04:26

الموت يفجع دينا الشربيني.. ومايا دياب: "ما في كلام ينقال قدام هالمصيبة"

LBCI
أخبار دولية
15:41

العثور على دبابة اسرائيلية مسروقة في باحة للخردة

LBCI
فنّ
16:37

بعد مرور أسابيع على إعلان زوجته طلاقهما... أحمد سعد يخرج عن صمته وهذا ما قاله!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More