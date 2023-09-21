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من أهمّ الجوائز... مهسا أميني وإيلون ماسك مرشحان لجائزة "ساخاروف" لهذه الأسباب!

منوعات
2023-09-21 | 11:49
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من أهمّ الجوائز... مهسا أميني وإيلون ماسك مرشحان لجائزة &quot;ساخاروف&quot; لهذه الأسباب!
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من أهمّ الجوائز... مهسا أميني وإيلون ماسك مرشحان لجائزة "ساخاروف" لهذه الأسباب!

اقتُرح اسما مهسا أميني التي أصبحت رمزا للحركة الاحتجاجية في إيران ضد وضع الحجاب بعد وفاتها عام 2022، والملياردير الأميركي إيلون ماسك الأربعاء لنيل جائزة ساخاروف، وهي أعلى جائزة في الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان.
 
واقترحت التكتلات السياسية الرئيسية الثلاثة في البرلمان الأوروبي منح هذه الجائزة لمهسا أميني وحركة "امرأة، حياة، حرية" التي أشعلتها وفاتها.
 
وتوفيت الشابة الكردية مهسا أميني في 16 أيلول 2022 بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية انتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
 
ووفقاً لوكالة فرانس برس، سيُعلن عن الفائز بالجائزة في تشرين الأول، وسيقام احتفال توزيع الجوائز خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في كانون الأول.
 
كذلك، اقترح اسم مالك شركة تويتر سابقا (إكس حاليا) إيلون ماسك.
 
وأحدث الملياردير الذي يدعو إلى رؤية راديكالية لحرية التعبير هزة في سياسة الاعتدال في المحتوى على هذه الشبكة الاجتماعية، خصوصا من خلال إعادة حسابات شخصيات حظرت من المنصة، مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

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مهسا أميني

المياردير

إيلون ماسك

الحركة الاحتجاجية

إيران

الحجاب

وفاة

جائزة ساخاروف

الاتحاد الأوروبي

حقوق الإنسان. ​

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