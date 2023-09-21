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ملكة بريطانيا والسيدة الأولى الفرنسية تتنافسان في لعبة "البينغ بونغ" (فيديو)

منوعات
2023-09-21 | 12:14
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ملكة بريطانيا والسيدة الأولى الفرنسية تتنافسان في لعبة &quot;البينغ بونغ&quot; (فيديو)
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ملكة بريطانيا والسيدة الأولى الفرنسية تتنافسان في لعبة "البينغ بونغ" (فيديو)

وثقت كاميرات المصورين الملكة كاميلا، زوجة ملك  بريطانيا تشارلز الثالث، تلعب مباراة تنس الطاولة أو "البينغ بونغ" مع بريجيت ماكرون، زوجة رئيس فرنسا، كجزء من زيارتها الرسمية لفرنسا اليوم الخميس 21 أيلول.
 
وشوهدت كاميلا تبتسم وهي تتنافس في لعبة البينغ بونغ ضد السيدة الأولى الفرنسية.
 
وجاءت المباراة بعد أن ألقى الملك تشارلز خطابًا تاريخيًا أمام مجلس الشيوخ الفرنسي باعتباره العاهل البريطاني الوحيد الذي فعل ذلك على الإطلاق.
 
وتحدث جلالة الملك باللغتين الإنجليزية والفرنسية، حيث أشار إلى "الصداقة والألفة الدافئة" بين بريطانيا وفرنسا في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي قام بها الزوجان إلى باريس وبوردو.
 
 

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