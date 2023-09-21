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انهارت فجأةً على المسرح وفارقت الحياة... فاجعة غير متوقعة لرئيسة جامعة أميركية! (صورة)
منوعات
2023-09-21 | 12:36
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انهارت فجأةً على المسرح وفارقت الحياة... فاجعة غير متوقعة لرئيسة جامعة أميركية! (صورة)
توفيت جوان إيبس، القائمة بأعمال رئيس جامعة تمبل بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأميركية، عن عمر يناهز 72 عامًا، بطريقة مأساوية وذلك بعد انهيارها على خشبة مسرح الحرم الجامعي.
تم نقل إيبس إلى مستشفى جامعة تيمبل في فيلادلفيا حيث أعلن وفاتها حوالي الساعة 3.15 عصراً بالتوقيت المحلي من يوم الثلاثاء، حيث كانت تشارك في حفل تأبين المؤرخ وأمين مجموعة التحف الأميركية الأفريقية، شارلز إل. بلوكسون، الّذي توفي في حزيران العام الفائت عن عمر 86 عاما.
وحمل ضابط شرطة جوان إيبس خارج المسرح وتم تعليق الحفل مؤقتًا.
وأكدت الجامعة وفاة جوان إيبس في بيان جاء فيه: "بحزن عميق نبلغكم بوفاة القائمة بأعمال رئيس جامعة تمبل جوان أ. إيبس فجأة بعد ظهر اليوم".
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