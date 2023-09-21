طالب قدم لزميلته في الجامعة "عرض حب"... وعندما رفضت هجم عليها بوحشية وهذا ما حصل!

ألقي القبض على طالب هندسة في ولاية كارناتاكا الهندية بتهمة مهاجمة شابة بطريقة وحشية بعد أن رفضت "عرض الحب" الذي قدمه لها.

وبحسب وسائل إعلام هندية ، وقع الحادث في معهد دكتور تي تيمياه للتكنولوجيا في كولار غولد فيلدز (KGF).

المتهم، ويدعى بريثام برابهو، هو طالب هندسة ميكانيكية في السنة الثانية، ويقال إنه تقدم لخطبة طالبة أخرى تصغره بعامٍ وتدعى إيرين، تبلغ من العمر 20 عاما.

بعد رفضها طلب بريثام، قام بمهاجمة الشابة مُستخدماً شفرة بهدف ذبحها وقتلها، ما تسبب في إصابة حلقها.

وتم نقلها على الفور إلى مستشفى محلي قبل نقلها إلى مستشفى فيكتوريا في بنغالورو.

وبحسب ما ورد فإن إيرين في حالة مستقرة.