صدمها جرار أثناء ركوبها دراجتها أمام المدرسة... نهاية مأساوية لطفلة "فريدة من نوعها"

تعرضت نعومي سارة فيرانز، البالغة من العمر 9 أعوام، لحادث اصطدام أثناء استراحة الغداء في المدرسة الواقعة بالقرب من نيو كامنوك في أيرشاير باسكتلندا.

وكانت نعومي تركب دراجتها عندما صدمها جرار وهو يسحب مقطورة بعد ظهر يوم الاثنين، وفق موقع " ديلي ميل " البريطاني.

وحضرت خدمات الطوارئ لكن تم إعلان وفاة نعومي في مكان الحادث.

وقالت شرطة اسكتلندا إن السائق توقف بعد الحادث، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الظروف الكاملة لما حدث.

وتدفقت العشرات من رسائل الثناء على الشابة بعد وفاتها، حيث وصفها أحد الأشخاص بأنها "فريدة من نوعها" ذات "شخصية طيّبة".