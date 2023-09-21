تتواصل باستمرار مع الموتى... وسيطة روحية تكشف معلومات خطيرة عن مصير أرواح الأشخاص بعد وفاتهم!

تزعم الوسيطة روحية، إميلي ديكستر البالغة من العمر 31 عامًا، أنها تتحدث باستمرار مع الأشخاص المتوفين، شارحةً عن كيفية تنقل أرواح الناس بعد الموت.

وقالت الشابة من ولاية كاليفورنيا الأميركية: "عندما نموت، نذهب إلى ما أسميه بمودة يوم المنتجع الروحي. لذلك، نقضي أسبوعًا أو أسبوعين مع أحبائنا الموتى ثم نتوجه إلى هناك، حيث نتأقلم بشكل أساسي مع جميع الصعوبات التي واجهناها عندما كنا بشرًا ونشفى منها".

وتابعت إميلي أن تلك الفترة يمكن أن تستمر من أسبوع أو سنة واحدة أو خمسة أعوام، اعتمادًا على "الشخص ومساره".

وأضافت: "بعد ذلك، نواصل طريقنا والذي يتضمن عادةً العودة مرة أخرى للاطمئنان على أحبائنا أو إرشادهم عند وفاتهم، أو الانتقال إلى حياتنا التالية، أو الانضمام مجددًا إلى ذاتنا العليا".

وأدركت إميلي أنها وسيطة روحية عندما كانت مجرد طفلة وادعت أنها كانت تتحدث مع الموتى أثناء اللعب في الغابة ترى أقاربها الموتى في منزلها.

ولم تدرك إميلي أن قدراتها قد تكون مختلفة عن أقرانها إلا عندما بلغت الثامنة من عمرها.

وأوضحت: "لقد أخبرت أمي بكل تلك الأشياء الغريبة التي حدثت لي، وأتذكر أنني عرفت أن أمي لم تكن تعرف ما هي هذه الأشياء".

وأشارت إلى أن الأرواح هي "مرشدون" للأحياء، الذين تحب أن تعتبرهم "أصدقاء" يمكنهم "تقديم المساعدة".