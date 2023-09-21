بعد شهرين فقط من زواجهما... قتلها بهذه الطريقة المروعة لرفضها العودة معه إلى المنزل!

طعن رجل زوجته حتى الموت بمفك براغي في مدينة باكور الهندية الثلاثاء، إلا أنه تمكن من الفرار بعد ساعات فقط من إلقاء القبض عليه.

وفي التفاصيل، تزوج المتهم من شابة بالغة من العمر 19 عامًا قبل شهرين فقط. وبعد انتقالها إلى منزل العائلة، عادت الزوجة الحديثة إلى منزل والديها بسبب المشاكل.

وزار الجاني الثلاثاء مسقط رأس زوجته وحثها على العودة معه إلى المنزل. وعندما رفضت، تشاجر معها وضربها على رقبتها بمفك البراغي، ما أدّى إلى وفاتها على الفور.

وأبلغ القرويون المحليون الشرطة بالحادثة، الّتي تمكنت من القبض على المجرم في غضون ثلاث ساعات.

وبعد احتجازه، تظاهر المتهم بأنه مريض جسديًا. وأثناء قيام الضباط بنقله إلى المستشفى، لاذ بالفرار.

مع بدء عملية المطاردة، اتخذ مشرف شرطة باكور (SP)، إجراءات تأديبية وأوقف خمسة من ضباط الشرطة عن العمل بسبب إهمالهم. كما تم توقيف اثنين من الحراس المنتشرين في المحطة عن العمل.