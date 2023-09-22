اقتحم منزله وضربه بمضرب البيسبول... إبن الـ6 سنوات ضحيّة "عمل عنفي" مروّع!

اقتحم منزله وضربه بمضرب البيسبول... إبن الـ6 سنوات ضحيّة "عمل عنفي" مروّع!



ظل طفل من تكساس، يبلغ من العمر 6 سنوات، فاقدًا للوعي في سرير المستشفى لأكثر من أسبوع بعد أن اقتحم جاره البالغ من العمر 39 عامًا منزله وضربه بمضرب البيسبول، وفقاً لصحيفة نيويورك بوست ".

وفي التفاصيل، عانى الطفل الصغير غريمي من التورم في الدماغ والكسور في الجمجمة بعد أن هاجمه دانييل لوغان بمضرب البيسبول، حوالي الساعة الخامسة صباحًا يوم 11 أيلول في تكساس، وفقًا لتقرير الشرطة المحلية.

وقال مكتب عمدة المقاطعة أنه قد "ألقي القبض على لوغان بتهمة إصابة طفل والاعتداء الجسيم بسلاح مميت ضد أحد أفراد الأسرة – وكلاهما جنايات من الدرجة الأولى – بعد أن ضرب والدته بالمضرب أيضًا.

ولم يكشف مكتب عمدة مقاطعة ويليامسون عن الدافع وراء الهجوم المروّع على الطفل.

كما رفض والد الضحية أن يعلّق على "العمل العنفي" بحجة أن هناك تحقيقًا مفتوحًا في القضية".