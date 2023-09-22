بعد زيارة عمتها... إبنة الـ7 سنوات تعود إلى منزلها مع "وشم" وهذا ما فعلته والدتها "المصدومة"! (صور)

بعد زيارة عمتها... إبنة الـ7 سنوات تعود إلى منزلها مع "وشم" وهذا ما فعلته والدتها "المصدومة"! (صور)

عبّرت امرأة "مصدومة" عن غضبها بعد أن عادت ابنتها، البالغة من العمر 7 سنوات، إلى المنزل مع وشم حقيقي على جسدها.



ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تيكتوك، تظهر فيه الوشم المحفور على جلد ابنتها، وكتبت: "هل هناك شخص في قواه العقلية يرسم وشمًا لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات؟ احذروا من الذين تتركون أطفالكم معهم!"



وأوضحت والدة الطفلة أنها "شعرت بالرعب عندما رأت القلب المتزعزع المحفور على جسد ابنتها".



كما كشفت تفاصيل أكثر عمّا حصل مع إبنتها، حيث قالت: "لقد اكتشفت أن أخت والد إبنتي، أي عمّتها، هي التي حفرت لها الوشم".



وأضافت: "اتصلت بي ابنتي من منزل عمّتها لتسألني عمّا إذا كان بإمكانها الحصول على وشم، وكان جوابي بكل بساطة "لا"، ولكن عندما عادت جايد إلى المنزل مع وشم، شعرت بالصدمة والغضب".



وأشارت الأم إلى أنها بعد أن "واجهت طفلتها بشأن الوشم، أخبرتها بأن عمتها علمت أنه لا يُسمح لها بالحصول عليه، لكنها أصرت على أي حال".