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أكل كلبها شطيرة الدجاج الخاصة بها فلحقته بالسكين... ولكن الضحية كانت ابنة السنة؟!

منوعات
2023-09-22 | 08:56
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أكل كلبها شطيرة الدجاج الخاصة بها فلحقته بالسكين... ولكن الضحية كانت ابنة السنة؟!
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أكل كلبها شطيرة الدجاج الخاصة بها فلحقته بالسكين... ولكن الضحية كانت ابنة السنة؟!

أكل كلبها شطيرة الدجاج الخاصة بها فلحقته بالسكين... ولكن الضحية كانت ابنة السنة؟!

ألقي القبض على امرأة من إنديانابوليس بتهمة إصابة طفلة أثناء محاولتها طعن كلب.

وفي التفاصيل، استجابت إدارة شرطة إنديانابوليس متروبوليتان لمكالمة تتعلق بحادث عنف قبل الساعة 11 مساءً بقليل، يوم الثلاثاء في فندق Days Inn Hotel الواقع في المبنى رقم 8300 بشارع Craig. 

وعند وصولهم، اكتشف ضباط IMPD أن فتاة تبلغ من العمر عامًا واحدًا أصيبت بطعنة في الرقبة، وفقًا لتقرير صادر عن Fox59.

وتمكن الضباط من تحديد مكان المشتبه بها، شارون كي، التي كانت تحاول الاختباء بالقرب من بعض الشجيرات خارج مبنى الفندق. 

وتم القبض على كي، 32 عاماً، عمة الطفلة، بتهمة التهور الجنائي فيما يتعلق بالحادث.

ووفقا لتقارير الشرطة الرسمية، بكت كي أثناء حديثها إلى الضباط وادعت أن الطعن حدث عن غير قصد.

وبعد الحادث، اتصلت والدة الطفلة، التي كانت أيضًا في غرفة الفندق في ذلك الوقت، برقم الطوارئ.

وأبلغت كي الشرطة أن عائلتها زارت مطعم برغر كنج واشترت بعض الطعام ثم عادت إلى غرفتها بالفندق. 

وادعت كي أن كلبها، وهو كلب البيتبول، قد أكل شطيرة الدجاج الخاصة بها. 

ثم طاردت الكلب في جميع أنحاء الغرفة بينما كانت تلوح بسكين عندما قفز الكلب على السرير حيث كانت ابنة أختها تستريح، مما أدى إلى إصابة كي عن غير قصد الطفلة بدلاً من الكلب، وفق ما نقل موقع نيوزويك.

وأكد جد الطفلة تريسي غريفين لقناة فوكس 59، أنه تم نقل الطفلة إلى مستشفى رايلي للأطفال وتلقت العلاج، بما في ذلك غرز عدة في أذنها ورقبتها. 

وقال أيضًا إنه من المتوقع أن تنجو الطفلة من هذه المحنة.
 

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