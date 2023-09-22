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ظنت أنها تعيش لحظة رومانسية مع زوجها في حفل زفافهما... ثم تدرك أنه ليس هو!

ظنت أنها تعيش لحظة رومانسية مع زوجها في حفل زفافهما... ثم تدرك أنه ليس هو!







واستمتعت بيان جابلونسكي بكل دقيقة من حفل زفافها يوم 5 أيلول، عندما تزوجت من شريكها دومينيك في مزرعة كوالوا في هاواي.



وعندما حان وقت إلقاء الخطابات، كان دور صديق للزوجين أولًا، قبل أن تصعد شقيقة جابلونسكي إلى المسرح، وفق ما نقل موقع



وأوضحت جابلونسكي، من شيكاغو، إلينوي، أنها كانت "يدا بيد" مع زوجها بينما كانا يستمتعان بتبادل التحيات، لكنها لم تدرك عندما ابتعد عنها لأن عينيها كانتا ثابتتين على المسرح.



وقالت لمجلة نيوزويك: "لم أكن أدرك أن بنات أخيه كنّ يسحبنه بعيدًا، وكانت عيناي تركزان على من كان على وشك القدوم إلى المسرح لتلاوة خطابه".



وتابعت: "بينما كانت بنات أخيه تسحبن زوجي للخلف، جاء صهري، توم. وكانت الطاولة التي كنت أقف بجوارها في الفيديو هي المكان المخصص له. وشعرت بوجود شخص بجانبي واعتقدت أنه كان زوجي دون النظر إليه."



وخلال الحادث المحرج، أمسكت جابلونسكي بخصر زوج أختها، ولم ترفع عينيها عن المسرح.



وبعد لحظات فقط تحدث توم وأدركت أنه بالتأكيد لم يكن زوجها الجديد الذي كانت تحتضنه.



وقالبت: "أدركت أنه لم يكن زوجي عندما بدأ الحديث، وأتمنى أن أتذكر ما قاله. لكن صوته جعلني أدرك أنه بالتأكيد ليس زوجي الذي كنت أتمسك به، وفزعت على الفور وابتعدت".



ولحسن حظ جابلونسكي، لم ير أي من ضيوف حفل الزفاف خطأها، لكن زوجها اكتشف الأمر وشاهده. واعترفت بأن دومينيك كان "يشاهد الأمر برمته ولم يستطع إلا أن يضحك".

يشعر الكثير من الناس أن الخاطب الذي يتلى للثنائي هو أفضل جزء من يوم الزفاف، ولكن هذه العروس أصبحت منغمسة في الخطاب بحيث لم تنتبه لمن يحيط بها.واستمتعت بيان جابلونسكي بكل دقيقة من حفل زفافها يوم 5 أيلول، عندما تزوجت من شريكها دومينيك في مزرعة كوالوا في هاواي.وعندما حان وقت إلقاء الخطابات، كان دور صديق للزوجين أولًا، قبل أن تصعد شقيقة جابلونسكي إلى المسرح، وفق ما نقل موقع نيوزويك وأوضحت جابلونسكي، من شيكاغو، إلينوي، أنها كانت "يدا بيد" مع زوجها بينما كانا يستمتعان بتبادل التحيات، لكنها لم تدرك عندما ابتعد عنها لأن عينيها كانتا ثابتتين على المسرح.وقالت لمجلة نيوزويك: "لم أكن أدرك أن بنات أخيه كنّ يسحبنه بعيدًا، وكانت عيناي تركزان على من كان على وشك القدوم إلى المسرح لتلاوة خطابه".وتابعت: "بينما كانت بنات أخيه تسحبن زوجي للخلف، جاء صهري، توم. وكانت الطاولة التي كنت أقف بجوارها في الفيديو هي المكان المخصص له. وشعرت بوجود شخص بجانبي واعتقدت أنه كان زوجي دون النظر إليه."وخلال الحادث المحرج، أمسكت جابلونسكي بخصر زوج أختها، ولم ترفع عينيها عن المسرح.وبعد لحظات فقط تحدث توم وأدركت أنه بالتأكيد لم يكن زوجها الجديد الذي كانت تحتضنه.وقالبت: "أدركت أنه لم يكن زوجي عندما بدأ الحديث، وأتمنى أن أتذكر ما قاله. لكن صوته جعلني أدرك أنه بالتأكيد ليس زوجي الذي كنت أتمسك به، وفزعت على الفور وابتعدت".ولحسن حظ جابلونسكي، لم ير أي من ضيوف حفل الزفاف خطأها، لكن زوجها اكتشف الأمر وشاهده. واعترفت بأن دومينيك كان "يشاهد الأمر برمته ولم يستطع إلا أن يضحك".