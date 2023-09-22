بعد مشاهدة عملية ولادة طفله... رجل يطالب المستشفى بتعويضات تتخطى الـ600 مليون دولار!

رفع رجل في أستراليا دعوى قضائية ضد المستشفى الذي شاهد فيه زوجته تلد طفلا عبر عملية قيصرية في عام 2018، مدعيا أنه تسبب له بـ"أمراض نفسية".

ورفع الرجل ويُدعى أنيل كوبولا الدعوى بعد مرور سنوات عدة على العملية الناجحة، معلناً أن التجربة أدت إلى "انهيار زواجه".

وفي المستندات المقدمة لدعم دعواه، قال "يزعم السيد كوبولا أنه تم تشجيعه، أو السماح له، بمراقبة عملية الولادة، وأنه أثناء القيام بذلك، رأى أعضاء زوجته الداخلية ودماءها".

بالإضافة إلى ذلك، يدعي كوبولا أن "المستشفى انتهك واجب الرعاية المستحق له وبالتالي فهو مسؤول عن دفع تعويضات له".

وتطالب دعوى كوبولا القضائية بتعويضات من مستشفى Royal Women’s Hospital في ملبورن بقيمة مليار دولار أسترالي، أي ما يعادل أكثر من 642 مليون دولار أميركي.

ووفقًا لجونز هوبكنز ميديسن، فإن العملية القيصرية هي الولادة الجراحية للطفل من خلال شق يتم إجراؤه في بطن الأم ورحمها. ويعتمد الأطباء هذه الطريقة لجعل العملية أكثر أمانًا للأم والطفل.