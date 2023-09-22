"لم تكن قادرة على الجلوس وكانت ملابسها ملطخة بالدماء"... جريمة اغتصاب ارتكبها طفل بحقّ فتاة صغيرة!

اتهمت عائلة طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات طفلاً يبلغ من العمر سبع سنوات باغتصابها في ولاية أوتار براديش الهندية، إلا أن هذا الاتهام وضع الشرطة في معضلة بسبب عدم استطاعتها القبض على الصبي القاصر، بحسب القانون.

وجاء في شكوى عائلة الفتاة الصغيرة أن الحادث وقع في 16 أيلول، عندما كانت الفتاة تلعب بالقرب من منزلها، وذلك قبل أن يقترب منها أحد فتيان الحيّ ليصطحبها إلى منزله بحجة اللعب.

وعندما عادت الفتاة إلى المنزل، لم تكن قادرة على الجلوس بشكل صحيح وكانت ملابسها ملطخة بالدماء. وأخبرت والدتها أن الفتى المذكور ارتكب خطأً بحقها، ما سبب لها الكثير من الألم.

وأوضحت الشرطة أنها تُطالب بالمشورة القانونية لأنه لا يمكن القبض على قاصر دون سن التاسعة.