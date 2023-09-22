استخدمت المطارق والسكاكين وعلب الطعام لتعنيف زوجها... وبعد سنوات من البؤس وجد الحبّ وهذه قصّته!

وجد توني هانينغتون، الّذي أصبحت زوجته السابقة أول امرأة في المملكة المتحدة تُدان بارتكاب سلوك قسري، الحب مرة أخرى بعد سنوات من سوء المعاملة الزوجية.

وتعرض سائق الشاحنة، من ولاية أوهايو الأميركية، للتعنيف الجسدي بالمطارق والسكاكين وعلب الطعام على مدى ست سنوات من قبل زوجته السابقة تريسي، ما أدّى إلى محاولته الانتحار.

في عام 2019، سُجنت تريسي لمدة عامين بتهمة السلوك القسري والعنيف تجاه توني، 58 عامًا، بعد أن تواصل مع جمعية خيرية للعنف المنزلي ساعدته في بناء قضية ضد زوجته التي دامت ست سنوات.

وبعد سنوات من الشعور بعدم القدرة على الثقة في امرأة أخرى ومحاولة إعادة بناء حياته، استجمع توني شجاعته لمحاولة المواعدة عبر الإنترنت حيث التقى بشريكته الجديدة إيلين هورن، 59 عامًا.

وفي حديثه عن العثور على السعادة مرة أخرى، قال توني: "لقد استرجعت ثقتي بالنساء عبر إيلين، والأهم من ذلك قدرتي على العثور على السعادة بعد سنوات من البؤس".

وأضاف "لن أنسى أبدًا الألم النفسي والجسدي الذي سببته لي تريسي، ولكن بدعم إيلين والأصدقاء والعائلة، أصبحت سعيداً".