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أخرجوها من المستشفى واصطحبوها إلى منزل غير منزلها ووضعوها في سرير شخص لا تعرفه: إليكم ما حصل!

أخرجوها من المستشفى واصطحبوها إلى منزل غير منزلها ووضعوها في سرير شخص لا تعرفه: إليكم ما حصل!







وفي التفاصيل، سُمح لجويس رايت، 83 عامًا، خطأً بمغادرة مستشفى بيلغريم في بوسطن ووضعت في منزل تملكه مريضة أخرى على بعد 40 ميلاً من منزلها في سليفورد، لينكولنشاير، يوم الثلاثاء.



واستخدم الموظفون المدخل الرئيسي في المنزل للدخول، قبل اصطحاب السيدة رايت إلى غرفة النوم.



وكان من المفترض أن يكون صاحب المنزل، وهو مريض آخر، قد خرج من المستشفى، وفق ما نقل موقع



وقال ابنها آندي (55 عاما) إنه لم يتم إبلاغه بإعادة والدته إلى المنزل، وبدلا من ذلك علم بالخطأ عندما وجد أقارب المريض الآخر السيدة رايت في السرير في اليوم التالي.



ثم ذهب موظفو الإسعاف إلى المنزل صباح الأربعاء حيث عثروا على السيدة رايت لا تزال في غرفة النوم، وأعادوها إلى المستشفى.



وقال السيد رايت إنه كان "غاضبًا جدًا جدًا" عندما اكتشف "الخطأ الكبير" ويعتقد أن الحادث كان "نتيجة للضغوط التي يتعرض لها الجميع".

خرجت امرأة مسنة من المستشفى بعد إعطائها المورفين، وتم نقلها إلى المنزل الخطأ حيث وضعها طاقم الإسعاف في سكيغنيس هناك عن طريق الخطأ.وفي التفاصيل، سُمح لجويس رايت، 83 عامًا، خطأً بمغادرة مستشفى بيلغريم في بوسطن ووضعت في منزل تملكه مريضة أخرى على بعد 40 ميلاً من منزلها في سليفورد، لينكولنشاير، يوم الثلاثاء.واستخدم الموظفون المدخل الرئيسي في المنزل للدخول، قبل اصطحاب السيدة رايت إلى غرفة النوم.وكان من المفترض أن يكون صاحب المنزل، وهو مريض آخر، قد خرج من المستشفى، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وقال ابنها آندي (55 عاما) إنه لم يتم إبلاغه بإعادة والدته إلى المنزل، وبدلا من ذلك علم بالخطأ عندما وجد أقارب المريض الآخر السيدة رايت في السرير في اليوم التالي.ثم ذهب موظفو الإسعاف إلى المنزل صباح الأربعاء حيث عثروا على السيدة رايت لا تزال في غرفة النوم، وأعادوها إلى المستشفى.وقال السيد رايت إنه كان "غاضبًا جدًا جدًا" عندما اكتشف "الخطأ الكبير" ويعتقد أن الحادث كان "نتيجة للضغوط التي يتعرض لها الجميع".