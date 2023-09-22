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حاول أن يتسلق "الدرج إلى الجنة"... مأساة حقيقية!

حاول أن يتسلق "الدرج إلى الجنة"... مأساة حقيقية!







وكان الضحية المجهول بمفرده على السلم الشهير الذي يبلغ طوله 130 قدمًا عندما واجه مشكلة وسقط في الوادي بالأسفل، ةفق ما نقل موقع



ويربط السلم الجزء السفلي من جبل Donnerkogel بجزء Großer Donnerkogel أو الجزء "الأكبر" من الجبل الذي يتضمن القمة التي يبلغ ارتفاعها 6740 قدمًا.



وذكر الموقع أن المحققين وصفوا سقوط الرجل بأنه حادث، واستبعدوا أي إهمال من طرف ثالث.



ويتم الترويج للسلم على أنه "أفضل نقطة جذب جديدة في Zwieselalm لعشاق التسلق" من خلال الموقع السياحي لمنطقة Dachstein.



وانتشلت طائرتا هليكوبتر والعديد من الضباط من قسمين قريبين للشرطة جثة الرجل من الوادي.



وعلى موقع إنستغرام، شارك الآلاف من الباحثين عن الإثارة تجاربهم في صعود هذا المعلم السياحي المثير، حيث استخدم البعض لقب "الدرج إلى الجنة".



وتم تصنيف التسلق على أنه متوسط/صعب وهو "ليس مثاليًا للمبتدئين".

سقط رجل بريطاني يبلغ من العمر 42 عامًا من ارتفاع 300 قدم ما أدى إلى وفاته في النمسا بعد انزلاقه من جسر سلم في جبال داتشستين، وهو مكان شهير يتدفق عليه السياح لالتقاط صورة جيدة ونشرها على إنستغرام.وكان الضحية المجهول بمفرده على السلم الشهير الذي يبلغ طوله 130 قدمًا عندما واجه مشكلة وسقط في الوادي بالأسفل، ةفق ما نقل موقع نيويورك بوست ويربط السلم الجزء السفلي من جبل Donnerkogel بجزء Großer Donnerkogel أو الجزء "الأكبر" من الجبل الذي يتضمن القمة التي يبلغ ارتفاعها 6740 قدمًا.وذكر الموقع أن المحققين وصفوا سقوط الرجل بأنه حادث، واستبعدوا أي إهمال من طرف ثالث.ويتم الترويج للسلم على أنه "أفضل نقطة جذب جديدة في Zwieselalm لعشاق التسلق" من خلال الموقع السياحي لمنطقة Dachstein.وانتشلت طائرتا هليكوبتر والعديد من الضباط من قسمين قريبين للشرطة جثة الرجل من الوادي.وعلى موقع إنستغرام، شارك الآلاف من الباحثين عن الإثارة تجاربهم في صعود هذا المعلم السياحي المثير، حيث استخدم البعض لقب "الدرج إلى الجنة".وتم تصنيف التسلق على أنه متوسط/صعب وهو "ليس مثاليًا للمبتدئين".