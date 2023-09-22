عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!

"أكبر مستعمرة يونانية"... موقع "قورينا" الأثري في ليبيا مهدد بالانهيار بسبب الفيضانات! (فيديو)

"أكبر مستعمرة يونانية"... موقع "قورينا" الأثري في ليبيا مهدد بالانهيار بسبب الفيضانات! (فيديو)

بعد شهرين فقط من زواجهما... قتلها بهذه الطريقة المروعة لرفضها العودة معه إلى المنزل!