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عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!
منوعات
2023-09-22 | 12:45
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عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!
عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام حانة لمدة يومين... إليكم قصة الرحيل المرعبة لمنسق أغاني شهير!
تعرض منسق أغاني تركي شهير للتعذيب حتى الموت في لندن على يد "بلطجية ساديين" ألحقوا به 94 إصابة - بما في ذلك ضربه بمضرب وطعن قدميه - وحبسوا صديقته في الحمام لمدة يومين، حسبما كشفت إجراءات المحكمة المثيرة للقلق يوم الأربعاء.
واختطف ستة رجال محمد كوراي ألبيرجين، 43 عامًا، وصديقته جوزدي دالبوداك، 34 عامًا، بالقرب من ملعب توتنهام هوتسبر أثناء عودتهما إلى منزلهما من مطعم إيطالي في مايفير في 13 تشرين الأول 2022، وفقًا لصحيفة التلغراف.
وقيل لهيئة المحلفين إن المهاجمين قاموا بتركيب جهاز تتبع على سيارة ألبيرجين.
وتم وضع الزوجين في سيارتين منفصلتين – دالبوداك تحت تهديد السكين – وتم نقلهما إلى حانة نبيذ فارغة في وايت هارت لين، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وتم إلقاء جسده العاري – الذي تعرض لللكم والركل والضرب بمضرب، والحروق بالماء المغلي أثناء طعن قدميه، وفقًا للمدعين العامين – في الغابة بالقرب من إسيكس في 15 تشرين الأول.
وتم اكتشافه بعد ساعات من قبل أحد مشاة الكلاب.
هذا وتم حبس دالبوداك في مرحاض البار لمدة يومين، حسبما قيل للمحلفين.
وتستمر جلسات المحاكمة لاكتشاف المذنبين وكل تفاصيل الجريمة.
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