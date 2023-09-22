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رمى لاعب قفز بالمظلات نفسه من الطائرة وبعد 20 ثانية قُطع رأسه... الطيار في دائرة الاتهام!

رمى لاعب قفز بالمظلات نفسه من الطائرة وبعد 20 ثانية قُطع رأسه... الطيار في دائرة الاتهام!







وذكرت صحيفة التايمز أن نيكولا غالي، 40 عامًا، كان الأول من بين اثنين من لاعبي القفز بالمظلات الذين تم إطلاقهم من طائرة بيلاتوس ذات المحرك الواحد على ارتفاع 14000 قدم فوق بلدة بولوك أون كويرسي في تموز 2018، وفق ما نقل موقع



وبعد لحظات، نزل قائد الطائرة، الذي تم تحديده فقط باسم آلان سي البالغ من العمر 64 عامًا، بسرعة ولحق بالقافزين بالمظلات بينما كانا ينزلقان ببدلاتهما المجنحة.



واصطدم جناح الطائرة الأيسر ودعامة بغالي مما أدى إلى قطع رأسه، حسبما استمعت المحكمة في مدينة مونتوبان هذا الأسبوع.



ثم فُتحت مظلة الطوارئ الخاصة بالضحية، وسقطت جثته في أحد الحقول.



وفي أعقاب وفاة غالي، اتُهم الطيار بالقتل غير العمد، حيث زعم المدعون أن خطأه تسبب في الحادث المروع.



ودافع آلان عن نفسه في المحكمة، وأصر على أنه لم يرتكب أي خطأ وأن غالي "لم يتبع المسار المتوقع وما كان ينبغي له أبداً أن يتبع هذا المسار".



ووفقا للطيار، كان غالي، وهو مهندس وقافز بالمظلات لديه 226 قفزة تحت حزامه، موازيا للطائرة، ويعتقد آلان أنه كان "في أقصى الجنوب".



وشهد الطيار قائلاً: "أعتقد أن مسار رحلتي كان منطقياً... لقد كانت هذه مأساة حياتي ولكنني لست مخطئا."



اصطدم أحد هواة القفز بالمظلات ذوي الخبرة بجناح طائرة، وتم قطع رأسه بعد 20 ثانية فقط من قفزته في جنوب فرنسا، وتم الكشف عن ذلك خلال محاكمة الطيار في قضية القتل غير العمد.وذكرت صحيفة التايمز أن نيكولا غالي، 40 عامًا، كان الأول من بين اثنين من لاعبي القفز بالمظلات الذين تم إطلاقهم من طائرة بيلاتوس ذات المحرك الواحد على ارتفاع 14000 قدم فوق بلدة بولوك أون كويرسي في تموز 2018، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وبعد لحظات، نزل قائد الطائرة، الذي تم تحديده فقط باسم آلان سي البالغ من العمر 64 عامًا، بسرعة ولحق بالقافزين بالمظلات بينما كانا ينزلقان ببدلاتهما المجنحة.واصطدم جناح الطائرة الأيسر ودعامة بغالي مما أدى إلى قطع رأسه، حسبما استمعت المحكمة في مدينة مونتوبان هذا الأسبوع.ثم فُتحت مظلة الطوارئ الخاصة بالضحية، وسقطت جثته في أحد الحقول.وفي أعقاب وفاة غالي، اتُهم الطيار بالقتل غير العمد، حيث زعم المدعون أن خطأه تسبب في الحادث المروع.ودافع آلان عن نفسه في المحكمة، وأصر على أنه لم يرتكب أي خطأ وأن غالي "لم يتبع المسار المتوقع وما كان ينبغي له أبداً أن يتبع هذا المسار".ووفقا للطيار، كان غالي، وهو مهندس وقافز بالمظلات لديه 226 قفزة تحت حزامه، موازيا للطائرة، ويعتقد آلان أنه كان "في أقصى الجنوب".وشهد الطيار قائلاً: "أعتقد أن مسار رحلتي كان منطقياً... لقد كانت هذه مأساة حياتي ولكنني لست مخطئا."