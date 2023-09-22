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حفرة في الحديقة حولت منزلهما إلى مسرح جريمة!

حفرة في الحديقة حولت منزلهما إلى مسرح جريمة!







وقامت ريبيكا لين إيكولز بالتحدث عن تفاصيل تجربتها عبر تيك توك، موضحة أن زوجها تشاندلر عثر على الحقيبة المشبوهة بينما كان يحفر حفرًا لزراعة الأشجار، وفق ما نقل موقع



وأوضحت ريبيكا لين في الفيديو: "لقد ضرب المعدن واستمر في الحفر ثم ضرب القماش واستمر في محاولة سحبه ليرى ما هو... ثم ضرب ما ظنه أصل شجرة، وقرر أن يقطعه، ليكتشف أنه لم يكن أصل شجرة... لقد كانت عظمة."



وقالت ريبيكا إنها اتصلت بالشرطة على الفور بمجرد أن أدركت ما عثرت عليه.



وفجأة أصبح الفناء الخلفي لمنزلهم يعج برجال الشرطة ومحققي الطب الشرعي، على الرغم من أن تشاندلر تمكن من المشاركة في البحث.



وأوضحت في الفيديو: "لقد أخذوه إلى حيث حفر ثقوب الأشجار وطلبوا منه استخدام هاتفه لإجراء بحث حول هوية المالكين السابقين وما إذا كانت لديهم أي علاقة محتملة بقاتل متسلسل في منطقتنا".



وقالت ريبيكا لين إن تاريخ منزلهم - الذي انتقلوا إليه قبل سبعة أشهر من فلوريدا - لم يكن غريبًا، حيث غادر المالكون السابقون بعد عام بسبب بعض المشكلات العائلية.



ومع ذلك، فقد اعترفت أن المنطقة لديها تاريخ مظلم لم تكن هي أو زوجها على علم به.



وأوضحت: "كانت هناك جرائم قتل غامضة عدة في الحي الذي يعيشون فيه".



وتابعت: "هناك أيضًا جريمة قتل أخرى حدثت على الطريق من منزلنا منذ حوالي 20 عامًا، حيث قتل شخص ما زوجته، وتم العثور عليها في بركة احتجاز بجوار منزلنا.... أعتقد أن هذه المنطقة معروفة نوعًا ما بهذه الأمور، وهو ما لم ندركه عندما انتقلنا إلى هنا".

وجدت امرأة من ولاية تينيسي نفسها في موقف غير متوقع، بعد العثور على كيس من العظام في الحديقة خارج منزلها.وقامت ريبيكا لين إيكولز بالتحدث عن تفاصيل تجربتها عبر تيك توك، موضحة أن زوجها تشاندلر عثر على الحقيبة المشبوهة بينما كان يحفر حفرًا لزراعة الأشجار، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وأوضحت ريبيكا لين في الفيديو: "لقد ضرب المعدن واستمر في الحفر ثم ضرب القماش واستمر في محاولة سحبه ليرى ما هو... ثم ضرب ما ظنه أصل شجرة، وقرر أن يقطعه، ليكتشف أنه لم يكن أصل شجرة... لقد كانت عظمة."وقالت ريبيكا إنها اتصلت بالشرطة على الفور بمجرد أن أدركت ما عثرت عليه.وفجأة أصبح الفناء الخلفي لمنزلهم يعج برجال الشرطة ومحققي الطب الشرعي، على الرغم من أن تشاندلر تمكن من المشاركة في البحث.وأوضحت في الفيديو: "لقد أخذوه إلى حيث حفر ثقوب الأشجار وطلبوا منه استخدام هاتفه لإجراء بحث حول هوية المالكين السابقين وما إذا كانت لديهم أي علاقة محتملة بقاتل متسلسل في منطقتنا".وقالت ريبيكا لين إن تاريخ منزلهم - الذي انتقلوا إليه قبل سبعة أشهر من فلوريدا - لم يكن غريبًا، حيث غادر المالكون السابقون بعد عام بسبب بعض المشكلات العائلية.ومع ذلك، فقد اعترفت أن المنطقة لديها تاريخ مظلم لم تكن هي أو زوجها على علم به.وأوضحت: "كانت هناك جرائم قتل غامضة عدة في الحي الذي يعيشون فيه".وتابعت: "هناك أيضًا جريمة قتل أخرى حدثت على الطريق من منزلنا منذ حوالي 20 عامًا، حيث قتل شخص ما زوجته، وتم العثور عليها في بركة احتجاز بجوار منزلنا.... أعتقد أن هذه المنطقة معروفة نوعًا ما بهذه الأمور، وهو ما لم ندركه عندما انتقلنا إلى هنا".