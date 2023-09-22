صدمة راكبة على متن طائرة... وضعوا في المقعد المجاور لها عضوا بشريا؟!

صدمة راكبة على متن طائرة... وضعوا في المقعد المجاور لها عضوا بشريا؟!



آخر ما توقعته كايلي شوارتز عندما استقلت رحلة قصيرة من سكياثوس إلى أثينا هو أن تجلس بجوار ما تشتبه في أنه عضو بشري.



وفي حين أنه من القانوني تمامًا لشركة الطيران أن تقوم بربط عضو مزروع في مقعد الراكب المجاور لك، إلا أن شوارتز ما زالت تجد الموقف غريبًا جدًا، ونشرت مقطع فيديو على تيك توك لتوثيق تجربتها.



ويُظهر منشور @KayGeeQ على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 17 أيلول راكبة الخطوط الجوية الأولمبية في مقعدها، مع حقيبة تبريد كبيرة مربوطة في المقعد المجاور لها.