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ابن الـ11 سنة صرخ: "من فضلك لا تطلق النار على جدي لا تطعن جدتي"... تنكر بزي سائق توصيل ثم حلّت الكارثة! (فيديو)

ابن الـ11 سنة صرخ: "من فضلك لا تطلق النار على جدي لا تطعن جدتي"... تنكر بزي سائق توصيل ثم حلّت الكارثة! (فيديو)







وتظهر المحنة، التي تم التقاطها على كاميرا المراقبة، أنه بمجرد دخول العصابة إلى العقار في والسال، ويست ميدلاندز، هددت العصابة جدة بسكين ووجهت مسدسًا إلى رأس حفيدها البالغ من العمر 11 عامًا، وهو يتوسل "من فضلك لا تطلق النار على جدي، لا تطعن جدتي".



ووفق ما نقل موقع



وحاولوا أيضًا سرقة سيارة مرسيدس وسيارة رينج روفر من الممر لكنهم فشلوا حيث كان كلاهما مزودًا بجهاز مضاد للسرقة.



ويقال إن شرطة وست ميدلاندز أخذت سيارة رينج روفر لفحص الطب الشرعي.



وأكدت القوة أنها تحقق في حادثة "سطو مشدد" وأطلقت نداءً عاجلاً للحصول على معلومات.

في لحظة مرعبة قام لص عنيف، يتظاهر بأنه سائق توصيل، بقيادة عصابة مسلحة لمداهمة منزل عائلة.وتظهر المحنة، التي تم التقاطها على كاميرا المراقبة، أنه بمجرد دخول العصابة إلى العقار في والسال، ويست ميدلاندز، هددت العصابة جدة بسكين ووجهت مسدسًا إلى رأس حفيدها البالغ من العمر 11 عامًا، وهو يتوسل "من فضلك لا تطلق النار على جدي، لا تطعن جدتي".ووفق ما نقل موقع دايلي ميل ، فقد سرق اللصوص المسلحون الستة ساعة رولكس ومجموعتين من مفاتيح السيارة ومجوهرات باهظة الثمن بما في ذلك سوارين وسلسلة وقلادتين من العقار قبل الساعة 12:30 ظهرًا بقليل يوم الأربعاء.وحاولوا أيضًا سرقة سيارة مرسيدس وسيارة رينج روفر من الممر لكنهم فشلوا حيث كان كلاهما مزودًا بجهاز مضاد للسرقة.ويقال إن شرطة وست ميدلاندز أخذت سيارة رينج روفر لفحص الطب الشرعي.وأكدت القوة أنها تحقق في حادثة "سطو مشدد" وأطلقت نداءً عاجلاً للحصول على معلومات.