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"سمكة يوم القيامة" أو "سمكة الزلزال" تظهر قبل موجات التسونامي والزلازل... رُصدت في تموز وهذا ما حصل بعدها! (صورة)

"سمكة يوم القيامة" أو "سمكة الزلزال" تظهر قبل موجات التسونامي والزلازل... رُصدت في تموز وهذا ما حصل بعدها! (صورة)







وشوهدت سمكة المجداف العملاقة، الملقبة بـ "سمكة يوم القيامة"، وهي تطفو بشكل غامض في وضع مستقيم، بالقرب من منطقة رويفانغ في تايبيه، مما يزيد من سلوكها المخيف.



ويبلغ طول السمكة 8 أقدام، ويبدو أن حراشفها الفضية بها ثقوب، والتي يعتقد أنها لدغات ناجمة عن هجوم سمكة قرش.



ويعتقد على نطاق واسع أن هذا المخلوق النادر هو نذير الكوارث الطبيعية، ويقال إنه يظهر قبل موجات التسونامي والزلازل.



وعلى الرغم من أن هذا الارتباط لم يثبت علميا، إلا أن وجودها فاجأ الغواصين، وكان كثيرون آخرون يخشون أن يوم القيامة كان يلوح في الأفق.



وهذه الكوارث الطبيعية حصلت منذ رصد السمكة المشؤومة: منذ أن شوهدت سمكة "الزلزال" الغريبة وهي تطفو قبالة سواحل تايوان في تموز الفائت، بدأت المخاوف من وقوع كارثة طبيعية وشيكة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وشوهدت سمكة المجداف العملاقة، الملقبة بـ "سمكة يوم القيامة"، وهي تطفو بشكل غامض في وضع مستقيم، بالقرب من منطقة رويفانغ في تايبيه، مما يزيد من سلوكها المخيف.ويبلغ طول السمكة 8 أقدام، ويبدو أن حراشفها الفضية بها ثقوب، والتي يعتقد أنها لدغات ناجمة عن هجوم سمكة قرش.ويعتقد على نطاق واسع أن هذا المخلوق النادر هو نذير الكوارث الطبيعية، ويقال إنه يظهر قبل موجات التسونامي والزلازل.وعلى الرغم من أن هذا الارتباط لم يثبت علميا، إلا أن وجودها فاجأ الغواصين، وكان كثيرون آخرون يخشون أن يوم القيامة كان يلوح في الأفق.وهذه الكوارث الطبيعية حصلت منذ رصد السمكة المشؤومة: - الفيضانات الصينية – 5 آب

- حرائق الغابات الأوروبية، البرتغال – 8 آب

- حرائق الغابات في هاواي – 8 آب



- حرائق الغابات الأوروبية واليونان وجزر الكناري - آب



- عاصفة ايداليا - 31 آب



- زلزال المغرب – 11 أيلول



- فيضانات ليبيا – 11 أيلول