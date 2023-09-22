الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كلّ الحبّ كلّ الغرام
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طبيب نفسي خدر حوالي 180 طفلاً وأقنعهم بأنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل والديهم... دافعه صادم!

منوعات
2023-09-22 | 15:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طبيب نفسي خدر حوالي 180 طفلاً وأقنعهم بأنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل والديهم... دافعه صادم!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
طبيب نفسي خدر حوالي 180 طفلاً وأقنعهم بأنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل والديهم... دافعه صادم!

طبيب نفسي خدر حوالي 180 طفلاً وأقنعهم بأنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل والديهم... دافعه صادم!

ألقت الشرطة التركية القبض على طبيب نفسي متهم بتخدير عشرات الأطفال لإقناعهم بأن والديهم اعتدوا عليهم جنسياً.

ويقال إن البروفيسور سليمان صالح زوروغلو قد أعطى جرعات من الأدوية ذات التأثير النفساني لما يقرب من 200 شاب بعد أن تم نقلهم لرؤيته في عيادته في إسطنبول من أجل الاستفادة من العلاج اللاحق، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبعد ذلك، ذكرت وسائل الإعلام المحلية، أنه تلاعب بهم ليجعلهم يعتقدون أن لديهم شخصيات متعددة وأنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل عائلاتهم.

وتم القبض على زوروغلو وموظفيه في مداهمة للشرطة لعيادته في 11 أيلول، بما في ذلك الطبيب الذي زوده بالمخدرات غير المشروعة.

وتعتقد الشرطة أن زوروغلو - رئيس قسم الطب النفسي للأطفال في كلية الطب تشابا بإسطنبول - دفع رسومًا باهظة بينما كان الأطفال "المعتدى عليهم" مرضى في عيادته، مما أجبر العائلات على دفع تكاليف العلاج والأدوية.

وكان زوروغلو يعلم أنه بينما كانت الشرطة تحقق في مزاعم الإساءة الكاذبة، فإنه سيكون قادرًا على جني الأموال من أجل رعاية الأطفال، وفقًا للتقارير.

ولكن بدلاً من مساعدة الصغار، استخدم الجلسات لتعزيز ذكرياتهم الكاذبة عن سوء المعاملة وجعل وضعهم أسوأ، كما تعتقد الشرطة.

ولم يتم الكشف عن زوروغلو إلا عندما كان الوالدان المذعوران لفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا تم إحضارهما إلى عيادته مصممين على إثبات كذبه.

وتم نقل الفتاة في الأصل إلى زوروغلو من قبل والديها في تشرين الأول من العام الفائت لأنهما كانا قلقين من فشلها في المدرسة.

وقام زوروغلو بسرعة بتشخيص إصابتها باضطراب الهوية الانفصامية. وقال إن لديها 48 شخصية متميزة وألقى باللوم في ذلك على الاعتداء الجنسي من قبل والدها.

ثم بينما كانت مريضة داخلية في عيادته، قام بتخديرها باستخدام الكيتامين القوي المهدئ للخيول لتجميع كتالوغ مروع للاغتصاب وسوء المعاملة من قبل عائلتها.

الكيتامين هو عقار انفصالي، مما يعني أنه يعمل على مواد كيميائية مختلفة في الدماغ لإنتاج تشويه بصري وانفصال عن الواقع.

وفي تطور قاتم، أمر والديها بشراء الأدوية التي كان يعطيها لها وأةهمها برسائل دينية تتهمهما بارتكاب الخطيئة.

وقدمت مع الطبيب تقريرًا من 12 صفحة إلى السلطات، ولكن عندما تم استدعاء الشرطة للتحقيق، وجد الفحص الطبي أنها لا تزال عذراء، وبالتالي فإن قصصها عن تعرضها للاغتصاب لا يمكن أن تكون صحيحة.

للاشتباه في أنها ربما كانت تتعاطى المخدرات كسبب للادعاءات، تم إجراء المزيد من الاختبارات التي كشفت عن آثار الكيتامين في شعرها، مما أدى إلى الاشتباه في أنها كانت تتناول هذا الدواء أثناء وجودها في رعاية زوروغلو.

فقط بعد أن أخذتها الشرطة بعيدًا عن الطبيب النفسي وعلاجاته المثيرة للعقل، سحبت جميع ادعاءاتها بشأن والديها وإساءة معاملتها.

وساعد شقيق الفتاة في علاج الطبيب النفسي من خلال حفظ الرسائل النصية الرئيسية بين أخته والمسعف والتي يقال إنها أثبتت تكتيكات زوروغلو التلاعبية.

كما قدم شقيقها للمدعين العامين ملفًا عن أساليب زوروغلو والإساءات التي زُعم أنها تعرض لها سبعة مرضى صغار آخرين.

واعترف زوروغلو بأنه أعد تقارير عن الاعتداءات الجنسية لأكثر من 40 طفلاً، لكنه نفى مزاعم التلاعب والتدريب.

ومع ذلك، يشتبه ممثلو الادعاء في أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 180 طفلاً تلقوا تشخيصًا زائفًا للانتهاكات من زوروغلو.

والتحقيق مستمر.
 

آخر الأخبار

منوعات

حوالي

طفلاً

وأقنعهم

بأنهم

تعرضوا

للاعتداء

الجنسي

والديهم...

دافعه

صادم!

LBCI التالي
احتفالاً باليوم الوطني السعودي... هكذا أدّى رونالدو العرضة السعودية في فيديو ترويجي (فيديو)
هل فكرتم يوماً ما هو سرّ ندرة الألماس الوردي؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-13

دراسة صادمة... ثلث الجرّاحات في بريطانيا تعرّضن للاعتداء الجنسي!

LBCI
منوعات
2023-09-12

تعرضوا للجلد وأكلوا طعام الحيوانات... إنقاذ 14 طفلاً من "بيت الرعب" بعد الظروف "الفظيعة" التي عاشوها!

LBCI
منوعات
2023-09-01

لم يكن الرجل غريباً... شابة تتعرض للاعتداء الجنسي في موقف سيارات مركز تسوق!

LBCI
منوعات
2023-07-10

آخر التطورات في الفضيحة الجنسية لمذيع بي بي سي: المراهق كان مدمناً على المخدرات وما كشفته والدته صادم!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:54

ضربت والدتها على رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 30 مرة في رقبتها... لن تصدقوا السبب!

LBCI
منوعات
15:41

"قضية جهاد الحب"... أجبرها على تغيير ديانتها ثم اغتصبها بحجة الزواج وتغريدة خلصتها!

LBCI
منوعات
15:19

اعتقدوا أنها نائمة... قصة مأساوية لمسافرة سبعينية على متن طائرة!

LBCI
منوعات
14:44

"سمكة يوم القيامة" أو "سمكة الزلزال" تظهر قبل موجات التسونامي والزلازل... رُصدت في تموز وهذا ما حصل بعدها! (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:01

محمد بن زايد: الإمارات والسعودية تعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة

LBCI
منوعات
04:10

احتفالاً باليوم الوطني السعودي... هكذا أدّى رونالدو العرضة السعودية في فيديو ترويجي (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:17

ميقاتي إستقبل شيا: الإعتداء على السفارة إعتداء على سيادة لبنان وأمنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

في البترون مناظر طبيعية خلابة قد تتشوه على يد الإنسان... فهل الدفاع المدني جاهز للحفاظ عليها؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

أصغر مدرب في تاريخ منتخب ألمانيا لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

الرئيس السوري بشار الأسد في الصين... وهذا ما فعله في اليوم الثاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

البابا في مرسيليا وقضيته المهاجرين إلى أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

المقايضة بين خيمتي حزب الله وإعادة شمال الغجر للبنان... هل تنجح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

كرخا الجنوبية تنافس في مهرجان كان الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الشباب العرب يجولون في لبنان ويعيشون روح المغامرة والإستكشاف والتفاعل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عدد البلدات المعرضة لخطر الحرائق إرتفع بشكل ملحوظ... وهكذا توزعت الأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الدفاع المدني في منطقة البترون يواجه كل حريق للمحافظة على المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

ماذا تعني إفادة السكن الممنوحة من الـUNHCR للنازحين السوريين؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:00

أخبار حول علاقة حب تجمع الوليد الحلاني بمايا أبو الحسن... والأخيرة تخرج عن صمتها لموقع الـLBCI

LBCI
اقتصاد
02:17

استقرار في سعر الغاز... فماذا عن سعر البنزين والمازوت؟

LBCI
منوعات
10:25

"لم تكن قادرة على الجلوس وكانت ملابسها ملطخة بالدماء"... جريمة اغتصاب ارتكبها طفل بحقّ فتاة صغيرة!

LBCI
فنّ
05:31

زوجة مروان خوري تطلّ وحيدة من الجونة.. هكذا تقضي وقتها على البحر (صور)

LBCI
حال الطقس
01:01

ماذا يحمل طقس الأيام المقبلة؟

LBCI
منوعات
12:45

عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!

LBCI
صحف اليوم
00:35

الأجهزة الأمنية توقف شهودًا على حادثة السفارة الأميركية (نداء الوطن)

LBCI
منوعات
09:59

بعد مشاهدة عملية ولادة طفله... رجل يطالب المستشفى بتعويضات تتخطى الـ600 مليون دولار!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More