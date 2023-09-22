اعتقدوا أنها نائمة... قصة مأساوية لمسافرة سبعينية على متن طائرة!

احتفالاً باليوم الوطني السعودي... هكذا أدّى رونالدو العرضة السعودية في فيديو ترويجي (فيديو)

احتفالاً باليوم الوطني السعودي... هكذا أدّى رونالدو العرضة السعودية في فيديو ترويجي (فيديو)

هل فكرتم يوماً ما هو سرّ ندرة الألماس الوردي؟