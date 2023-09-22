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"قضية جهاد الحب"... أجبرها على تغيير ديانتها ثم اغتصبها بحجة الزواج وتغريدة خلصتها!

" قضية جهاد الحب"... أجبرها على تغيير ديانتها ثم اغتصبها بحجة الزواج وتغريدة خلصتها!







وزعمت راما غوبتا أن مظيف أشرف بيغ، وهو رجل من جامو وكشمير، أجبرها على اعتناق ديانة أخرى، واغتصبها بحجة الزواج.



وتم الكشف عن الحادث عندما غردت راما عنها في 6 أيلول. وكتبت: "أنا ضحية جهاد الحب والاغتصاب والجنس غير الطبيعي والتحول الديني القسري. يرجى تقديم المساعدة لي من الشرطة في بنغالور على الفور لأن حياتي في خطر" .



لقد قامت بارسالها لشرطة بنغالورو، ومكتب رئيس الوزراء، ومدير عام شرطة كارناتاكا، ومفوض شرطة بنغالورو، وفق ما نقل موقع



وكان راما و مظيف على علاقة عندما كانا يعملان في Wipro في بنغالورو.



وزعمت المرأة أن مظيف وعدها بأنه سيتزوجها في المحكمة.



ومع ذلك، في كانون الثاني 2018، زُعم أن المتهم مارس علاقة جنسية غير طبيعية مع المرأة.



وزعمت راما أنه طلب منها التحول إلى ديانة أخرى قبل الزواج.



وزعمت أنها تلقت لاحقًا مكالمات هاتفية تهديدية من موريف، شقيق مظيف، الذي حذرها من الابتعاد عن شقيقه وإلا فإنه سيؤذيها.



وتم تسجيل شكوى في مركز شرطة بيلاندور في 8 أيلول، وتم تحويلها إلى مركز شرطة هيباغودي في 14 أيلول.



وتم تسجيل القضية بموجب قانون كارناتاكا لحماية الحق في حرية الدين، والأقسام ذات الصلة من قانون العقوبات الهندي (IPC).



"حسب ما قاله المشتكي، يبدو أن القضية هي قضية جهاد الحب، لكننا لم نتحقق منها بعد. لم نتحدث مع المشتكية بعد. لقد تم نقل القضية للتو إلى هنا. سنتحدث مع المشتكية"، وفق ما قال مسؤول في شرطة هيباغودي.

زعمت امرأة في بنغالورو، الهند، أن رجلاً مسلماً أجبرها على التحول إلى دين آخر واغتصبها، وبناء على شكوى المرأة، تم تسجيل قضية بموجب قانون مكافحة التحول.وزعمت راما غوبتا أن مظيف أشرف بيغ، وهو رجل من جامو وكشمير، أجبرها على اعتناق ديانة أخرى، واغتصبها بحجة الزواج.وتم الكشف عن الحادث عندما غردت راما عنها في 6 أيلول. وكتبت: "أنا ضحية جهاد الحب والاغتصاب والجنس غير الطبيعي والتحول الديني القسري. يرجى تقديم المساعدة لي من الشرطة في بنغالور على الفور لأن حياتي في خطر" .لقد قامت بارسالها لشرطة بنغالورو، ومكتب رئيس الوزراء، ومدير عام شرطة كارناتاكا، ومفوض شرطة بنغالورو، وفق ما نقل موقع India Today وكان راما و مظيف على علاقة عندما كانا يعملان في Wipro في بنغالورو.وزعمت المرأة أن مظيف وعدها بأنه سيتزوجها في المحكمة.ومع ذلك، في كانون الثاني 2018، زُعم أن المتهم مارس علاقة جنسية غير طبيعية مع المرأة.وزعمت راما أنه طلب منها التحول إلى ديانة أخرى قبل الزواج.وزعمت أنها تلقت لاحقًا مكالمات هاتفية تهديدية من موريف، شقيق مظيف، الذي حذرها من الابتعاد عن شقيقه وإلا فإنه سيؤذيها.وتم تسجيل شكوى في مركز شرطة بيلاندور في 8 أيلول، وتم تحويلها إلى مركز شرطة هيباغودي في 14 أيلول.وتم تسجيل القضية بموجب قانون كارناتاكا لحماية الحق في حرية الدين، والأقسام ذات الصلة من قانون العقوبات الهندي (IPC)."حسب ما قاله المشتكي، يبدو أن القضية هي قضية جهاد الحب، لكننا لم نتحقق منها بعد. لم نتحدث مع المشتكية بعد. لقد تم نقل القضية للتو إلى هنا. سنتحدث مع المشتكية"، وفق ما قال مسؤول في شرطة هيباغودي.