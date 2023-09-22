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ضربت والدتها على رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 30 مرة في رقبتها... لن تصدقوا السبب!

ضربت والدتها على رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 30 مرة في رقبتها... لن تصدقوا السبب!







وقال مكتب المدعي العام في بيان، إن سيدني باول، من أكرون، أدينت بتهم القتل والاعتداء الجرمي والتلاعب بالأدلة فيما يتعلق بوفاة بريندا باول (50 عاما).



وجاء في البيان: "في آذار 2020، ضربت سيدني باول بريندا باول على رأسها بمقلاة حديدية، ثم طعنتها ما يقرب من 30 مرة في رقبتها".



ومن المقرر أن يصدر القاضي حكمه على باول، التي كانت تبلغ من العمر 19 عامًا وقت ارتكاب الجريمة قريبا.



وذكرت صحيفة أكرون بيكون جورنال أن الدموع انهالت على وجه الطالبة السابقة في جامعة ماونت يونيون أثناء سماع قاعة محكمة الاستئناف المشترك في مقاطعة ساميت للأحكام.



وقال ممثلو الادعاء إن باول قتلت والدتها لأنها علمت أنها طُردت من الكلية ولم ترغب في أن تعرف والدتها ذلك.



وبعد الهجوم الوحشي، توفيت بريندا، التي كانت متخصصة في حياة الأطفال في مستشفى أكرون للأطفال لمدة 30 عامًا تقريبًا، في المستشفى متأثرة بجراحها، وفقًا لقناة CourtTV.



وتم تشخيص إصابة باول بالفصام من قبل ثلاثة خبراء دفاع قاموا بتقييم حالتها، وفقًا لمجلة أكرون بيكون، وخلصوا إلى أنها لم تدرك خطأ تصرفاتها بسبب الاضطراب العقلي.

أدانت هيئة محلفين طالبة جامعية سابقة تبلغ من العمر 23 عامًا، يوم الأربعاء، بتهمة قتل والدتها عام 2020، حسبما أكد مكتب المدعي العام في مقاطعة ساميت بولاية أوهايو لمجلة PEOPLE وقال مكتب المدعي العام في بيان، إن سيدني باول، من أكرون، أدينت بتهم القتل والاعتداء الجرمي والتلاعب بالأدلة فيما يتعلق بوفاة بريندا باول (50 عاما).وجاء في البيان: "في آذار 2020، ضربت سيدني باول بريندا باول على رأسها بمقلاة حديدية، ثم طعنتها ما يقرب من 30 مرة في رقبتها".ومن المقرر أن يصدر القاضي حكمه على باول، التي كانت تبلغ من العمر 19 عامًا وقت ارتكاب الجريمة قريبا.وذكرت صحيفة أكرون بيكون جورنال أن الدموع انهالت على وجه الطالبة السابقة في جامعة ماونت يونيون أثناء سماع قاعة محكمة الاستئناف المشترك في مقاطعة ساميت للأحكام.وقال ممثلو الادعاء إن باول قتلت والدتها لأنها علمت أنها طُردت من الكلية ولم ترغب في أن تعرف والدتها ذلك.وبعد الهجوم الوحشي، توفيت بريندا، التي كانت متخصصة في حياة الأطفال في مستشفى أكرون للأطفال لمدة 30 عامًا تقريبًا، في المستشفى متأثرة بجراحها، وفقًا لقناة CourtTV.وتم تشخيص إصابة باول بالفصام من قبل ثلاثة خبراء دفاع قاموا بتقييم حالتها، وفقًا لمجلة أكرون بيكون، وخلصوا إلى أنها لم تدرك خطأ تصرفاتها بسبب الاضطراب العقلي.