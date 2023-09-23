جوّعاها وأحرقاها بالسجائر وعذبها... قتلت ابنة زوجها البالغة 3 سنوات بمساعدة الوالد وهذا دافعها!

مات وعاد إلى الحياة 8 مرّات... رجل يكشف تفاصيل صادمة عن "معجزة" حدثت له!

مات وعاد إلى الحياة 8 مرّات... رجل يكشف تفاصيل صادمة عن "معجزة" حدثت له!

طفلة في الثانية من عمرها اختفت... لن تصدقوا كيف كان وضعها عندما عُثر عليها: "إنها قصة رائعة حقًا!"