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جوّعاها وأحرقاها بالسجائر وعذبها... قتلت ابنة زوجها البالغة 3 سنوات بمساعدة الوالد وهذا دافعها!

منوعات
2023-09-23 | 05:00
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جوّعاها وأحرقاها بالسجائر وعذبها... قتلت ابنة زوجها البالغة 3 سنوات بمساعدة الوالد وهذا دافعها!
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جوّعاها وأحرقاها بالسجائر وعذبها... قتلت ابنة زوجها البالغة 3 سنوات بمساعدة الوالد وهذا دافعها!

جوّعاها وأحرقاها بالسجائر وعذبها... قتلت ابنة زوجها البالغة 3 سنوات بمساعدة الوالد وهذا دافعها!

حُكم على امرأة من ولاية بنسلفانيا بالسجن مدى الحياة لقتلها ابنة زوجها، لأن الطفلة ولدت نتيجة علاقة غرامية بين زوجها وامرأة أخرى، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وقالت الشرطة إن بيلا سيكريست، 3 سنوات، توفيت في حزيران 2020 بسبب الجوع والإهمال.

ووفق الموقع، فقد أدينت زوجة أبيها لورا راميريز، 31 عامًا، بارتكاب جريمة قتل جنائية في تموز، بعد شهرين فقط من إدانة والد الفتاة خوسيه سالازار أورتيز بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثالثة في مايو، وفقًا لـ WPXI. وحُكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 66 عامًا في آب، وفقًا لشبكة سي بي إس.

وفي حزيران توصل المحققون إلى أن أورتيز وراميريز أخضعا الفتاة للتجويع والتعذيب والإيذاء الجسدي، وقالت السلطات إن راميريز كانت المعتدي الرئيسي.

وقالت والدة الطفلة، نيكول سيكريست، لـ WTAE بعد وفاة الفتاة: "كانت لديها كدمات على وجهها... كانت مصابة بكسر في الأنف وكدمات على جسدها... وعلامات حرق السجائر على جسدها، وتقرحات في قدميها، وتقرحات في ظهرها. وكانت لديها كدمات في منطقة الحوض".

وشهدت إيلين بوجز إيرهارت، التي ترعى بيلا، أمام المحكمة في حزيران ضد راميريز، وقالت إن بيلا "كان لديها الكثير من الحب".

وتابعت الوالدة: "أنا ممتنة، وأشكر الرب لأنني كنت الشخص الذي كان قادرًا على منحها الحب، وتغيير حفاضاتها، وإطعامها، وتصفيف شعرها على شكل ذيل حصان صغير".

شقيقة راميريز، أليكسيس هيريرا، متهمة أيضًا بالشهادة والمشاركة في إساءة معاملة بيلا.

وتواجه شقيقة راميريز، أليكسيس هيريرا، أيضًا عددًا كبيرًا من التهم في هذه القضية، بما في ذلك القتل وتعريض الأطفال للخطر والسجن الباطل. 

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