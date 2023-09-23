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طفلة في الثانية من عمرها اختفت... لن تصدقوا كيف كان وضعها عندما عُثر عليها: "إنها قصة رائعة حقًا!"

طفلة في الثانية من عمرها اختفت... لن تصدقوا كيف كان وضعها عندما عُثر عليها: "إنها قصة رائعة حقًا!"







وتم العثور على ثيا على بعد حوالي ثلاثة أميال من منزلها في شبه الجزيرة العليا في ميشيغان حوالي منتصف ليل الأربعاء من قبل مواطن على دراجة رباعية، وفقًا للشرطة.



وأكد الطاقم الطبي أنها لم تتعرض لأية إصابات.



وكانت تنام على كلبة من فصيلة الروت وايلر ةالتي تدعى بادي، بينما كان الكلب الآخر يراقبها ويحرسها.



وليس من الواضح ما إذا كانت ثيا قد اختفت مع الكلاب.



وبينما كانت الطفلة الصغيرة بالتأكيد في وضع خطير، لاحظت الشرطة مدى صحة الموقع، خاصة وأن الحيوانات كانت كلاب عائلتها.



وقال الملازم مارك جيانونزيو: "لقد استلقت واستخدمت أحد الكلاب كوسادة، بينما استلقى الكلب الآخر بجانبها وحافظ على سلامتها... إنها قصة رائعة حقًا."

تم العثور على فتاة مفقودة تبلغ من العمر عامين في الغابة الأربعاء، وكانت تستخدم أحد رفاقها الكلاب كوسادة، وفق ما نقل موقع ميرور وتم العثور على ثيا على بعد حوالي ثلاثة أميال من منزلها في شبه الجزيرة العليا في ميشيغان حوالي منتصف ليل الأربعاء من قبل مواطن على دراجة رباعية، وفقًا للشرطة.وأكد الطاقم الطبي أنها لم تتعرض لأية إصابات.وكانت تنام على كلبة من فصيلة الروت وايلر ةالتي تدعى بادي، بينما كان الكلب الآخر يراقبها ويحرسها.وليس من الواضح ما إذا كانت ثيا قد اختفت مع الكلاب.وبينما كانت الطفلة الصغيرة بالتأكيد في وضع خطير، لاحظت الشرطة مدى صحة الموقع، خاصة وأن الحيوانات كانت كلاب عائلتها.وقال الملازم مارك جيانونزيو: "لقد استلقت واستخدمت أحد الكلاب كوسادة، بينما استلقى الكلب الآخر بجانبها وحافظ على سلامتها... إنها قصة رائعة حقًا."