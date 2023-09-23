الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
34
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Redbull TV Series
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
34
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جريمة "مأساوية" تهز إحدى الدول العربية... رجل يقتل والدته وشقيقته وابنته وهنّ نائمات بطريقة "صادمة"!
منوعات
2023-09-23 | 02:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جريمة "مأساوية" تهز إحدى الدول العربية... رجل يقتل والدته وشقيقته وابنته وهنّ نائمات بطريقة "صادمة"!
جريمة "مأساوية" تهز إحدى الدول العربية... رجل يقتل والدته وشقيقته وابنته وهنّ نائمات بطريقة "صادمة"!
أقدم رجل سوري، يدعى خضر. ج، على ارتكاب جريمة مروّعة بحق والدته المسنة وشقيقته وابنته، الأسبوع الماضي في مدينة دير الزور، بحسب
وزارة الداخلية السورية
.
وفي التفاصيل، كشفت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن "شرطة ناحية العشارة في دير الزور قد تلقت معلومات عن جريمة قتل في أحد المنازل ضمن الناحية بتاريخ 2023/9/20. وتوجهت دوريات على الفور إلى المنزل المذكور".
وأضافت: "شوهدت جثّتان لامرأتين إحداهما طاعنة في السنّ، بالإضافة إلى جثة طفلة بعمر الأربع سنوات"، مشيرةً إلى أنه قد تبين بعد الكشف الطبّي أنّ "سبب الوفاة هو تعرّضهنّ لضربات على الرأس، ولم يعثر على أيّ آثار جرمية في المكان، وتبيّن أن الجثّتين عائدتان إلى أم وابنتها".
وتابعت: "من خلال التحرّي وجمع المعلومات، دارت الشبهات بابن المغدورة المدعو (خضر. ج) كونه مدمن على المخدّرات، وبعد البحث عنّه عثر عليه مختبئاً في أحد الأبنية المهجورة المجاورة للمنزل، وتمّ إلقاء القبض عليه".
وفي التحقيق مع المتهم، اعترف بإقدامه على قتل والدته وشقيقته بواسطة ضربهم بحجر على رأسيهما وهما نائمتان بسبب خلافات شخصية، كما أقدم على ضرب ابنته الصغيرة وقتلها للانتقام من زوجته المطلقة، وأنه كان ينوي الهروب خارج البلد، وفقاً للبيان.
كما أكّدت الوزارة أن "التحقيقات ما زالت مستمرة وسيتم تقديم المتهم للقضاء المختص لينال جزاءه العادل".
آخر الأخبار
منوعات
جريمة
مأساوية
عربية
والدته
شقيقته
ابنته
دير الزور
سوريا
جريمة قتل
التالي
ادعت أنها الإمام المهدي المنتظر... سيّدة كويتية تحدث جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
ضربت والدتها على رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 30 مرة في رقبتها... لن تصدقوا السبب!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-07-05
جريمة مروعة في دولة عربية... إستدرجت طفلة إلى منزلها وقتلتها ثم أحرقت جثتها في الفرن بمساعدة ابنتها!
منوعات
2023-07-05
جريمة مروعة في دولة عربية... إستدرجت طفلة إلى منزلها وقتلتها ثم أحرقت جثتها في الفرن بمساعدة ابنتها!
0
منوعات
2023-06-28
قتل 7 أطفال أنجبتهم ابنته منه... جريمة مأساوية كُشفت وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-06-28
قتل 7 أطفال أنجبتهم ابنته منه... جريمة مأساوية كُشفت وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2023-09-20
جريمة مروعة في مصر... شاب ذبح شقيقته لأنها لم تنفذ رغبته!
منوعات
2023-09-20
جريمة مروعة في مصر... شاب ذبح شقيقته لأنها لم تنفذ رغبته!
0
فنّ
2023-09-15
في عيد ميلاد والدتهما الهام... رسائل مفاجئة بين نادين الراسي وشقيقتها!
فنّ
2023-09-15
في عيد ميلاد والدتهما الهام... رسائل مفاجئة بين نادين الراسي وشقيقتها!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:17
يحمل بين فكيه جثة هامدة.. القبض على تمساح ضخم طوله أكثر من 4 أمتار (صور)
منوعات
06:17
يحمل بين فكيه جثة هامدة.. القبض على تمساح ضخم طوله أكثر من 4 أمتار (صور)
0
منوعات
05:15
مات وعاد إلى الحياة 8 مرّات... رجل يكشف تفاصيل صادمة عن "معجزة" حدثت له!
منوعات
05:15
مات وعاد إلى الحياة 8 مرّات... رجل يكشف تفاصيل صادمة عن "معجزة" حدثت له!
0
منوعات
05:00
جوّعاها وأحرقاها بالسجائر وعذبها... قتلت ابنة زوجها البالغة 3 سنوات بمساعدة الوالد وهذا دافعها!
منوعات
05:00
جوّعاها وأحرقاها بالسجائر وعذبها... قتلت ابنة زوجها البالغة 3 سنوات بمساعدة الوالد وهذا دافعها!
0
منوعات
04:00
طفلة في الثانية من عمرها اختفت... لن تصدقوا كيف كان وضعها عندما عُثر عليها: "إنها قصة رائعة حقًا!"
منوعات
04:00
طفلة في الثانية من عمرها اختفت... لن تصدقوا كيف كان وضعها عندما عُثر عليها: "إنها قصة رائعة حقًا!"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-21
عثر عليها مستلقية على وجهها في أسفل المسبح... ابنة العامين تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!
منوعات
2023-09-21
عثر عليها مستلقية على وجهها في أسفل المسبح... ابنة العامين تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!
0
منوعات
2023-09-22
بعد زيارة عمتها... إبنة الـ7 سنوات تعود إلى منزلها مع "وشم" وهذا ما فعلته والدتها "المصدومة"! (صور)
منوعات
2023-09-22
بعد زيارة عمتها... إبنة الـ7 سنوات تعود إلى منزلها مع "وشم" وهذا ما فعلته والدتها "المصدومة"! (صور)
0
فنّ
2023-09-22
أخبار حول علاقة حب تجمع الوليد الحلاني بمايا أبو الحسن... والأخيرة تخرج عن صمتها لموقع الـLBCI
فنّ
2023-09-22
أخبار حول علاقة حب تجمع الوليد الحلاني بمايا أبو الحسن... والأخيرة تخرج عن صمتها لموقع الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في البترون مناظر طبيعية خلابة قد تتشوه على يد الإنسان... فهل الدفاع المدني جاهز للحفاظ عليها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في البترون مناظر طبيعية خلابة قد تتشوه على يد الإنسان... فهل الدفاع المدني جاهز للحفاظ عليها؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:21
نتنياهو يرجح التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية خلال أشهر
أخبار دولية
05:21
نتنياهو يرجح التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية خلال أشهر
0
امن وقضاء
02:07
إنقاذ ركاب زورق للهجرة غير الشرعية من الموت مقابل شاطئ شكا
امن وقضاء
02:07
إنقاذ ركاب زورق للهجرة غير الشرعية من الموت مقابل شاطئ شكا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
أصغر مدرب في تاريخ منتخب ألمانيا لكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:17
أصغر مدرب في تاريخ منتخب ألمانيا لكرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
الرئيس السوري بشار الأسد في الصين... وهذا ما فعله في اليوم الثاني
تقارير نشرة الاخبار
14:12
الرئيس السوري بشار الأسد في الصين... وهذا ما فعله في اليوم الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
البابا في مرسيليا وقضيته المهاجرين إلى أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:08
البابا في مرسيليا وقضيته المهاجرين إلى أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
المقايضة بين خيمتي حزب الله وإعادة شمال الغجر للبنان... هل تنجح؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
المقايضة بين خيمتي حزب الله وإعادة شمال الغجر للبنان... هل تنجح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
كرخا الجنوبية تنافس في مهرجان كان الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:42
كرخا الجنوبية تنافس في مهرجان كان الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الشباب العرب يجولون في لبنان ويعيشون روح المغامرة والإستكشاف والتفاعل
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الشباب العرب يجولون في لبنان ويعيشون روح المغامرة والإستكشاف والتفاعل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عدد البلدات المعرضة لخطر الحرائق إرتفع بشكل ملحوظ... وهكذا توزعت الأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عدد البلدات المعرضة لخطر الحرائق إرتفع بشكل ملحوظ... وهكذا توزعت الأرقام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:25
"لم تكن قادرة على الجلوس وكانت ملابسها ملطخة بالدماء"... جريمة اغتصاب ارتكبها طفل بحقّ فتاة صغيرة!
منوعات
10:25
"لم تكن قادرة على الجلوس وكانت ملابسها ملطخة بالدماء"... جريمة اغتصاب ارتكبها طفل بحقّ فتاة صغيرة!
2
منوعات
15:41
"قضية جهاد الحب"... أجبرها على تغيير ديانتها ثم اغتصبها بحجة الزواج وتغريدة خلصتها!
منوعات
15:41
"قضية جهاد الحب"... أجبرها على تغيير ديانتها ثم اغتصبها بحجة الزواج وتغريدة خلصتها!
3
منوعات
12:45
عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!
منوعات
12:45
عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!
4
منوعات
14:44
"سمكة يوم القيامة" أو "سمكة الزلزال" تظهر قبل موجات التسونامي والزلازل... رُصدت في تموز وهذا ما حصل بعدها! (صورة)
منوعات
14:44
"سمكة يوم القيامة" أو "سمكة الزلزال" تظهر قبل موجات التسونامي والزلازل... رُصدت في تموز وهذا ما حصل بعدها! (صورة)
5
فنّ
04:12
بفستان أبيض وعلى الشريعة الإسلاميّة... هيفا ماجيك تدخل القفص الذهبي (فيديو)
فنّ
04:12
بفستان أبيض وعلى الشريعة الإسلاميّة... هيفا ماجيك تدخل القفص الذهبي (فيديو)
6
منوعات
15:54
ضربت والدتها على رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 30 مرة في رقبتها... لن تصدقوا السبب!
منوعات
15:54
ضربت والدتها على رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 30 مرة في رقبتها... لن تصدقوا السبب!
7
منوعات
11:15
استخدمت المطارق والسكاكين وعلب الطعام لتعنيف زوجها... وبعد سنوات من البؤس وجد الحبّ وهذه قصّته!
منوعات
11:15
استخدمت المطارق والسكاكين وعلب الطعام لتعنيف زوجها... وبعد سنوات من البؤس وجد الحبّ وهذه قصّته!
8
منوعات
09:20
ظنت أنها تعيش لحظة رومانسية مع زوجها في حفل زفافهما... ثم تدرك أنه ليس هو!
منوعات
09:20
ظنت أنها تعيش لحظة رومانسية مع زوجها في حفل زفافهما... ثم تدرك أنه ليس هو!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More