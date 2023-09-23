ادعت أنها الإمام المهدي المنتظر... سيّدة كويتية تحدث جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)

الكويت :
امرأة في أحد مولات تصرخ في الناس وتدّعي أنها المهدي المنتظر! pic.twitter.com/cIy4TFMQqP
— محمد الفيصل (@Mooh32a) September 22, 2023
الكويت :
امرأة في أحد مولات تصرخ في الناس وتدّعي أنها المهدي المنتظر! pic.twitter.com/cIy4TFMQqP
الإعلام الأمني:
بشأن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن ظهور سيدة في أحد المجمعات التجارية بحالة غير طبيعية.
تؤكد الإدارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة من قبل الجهات المعنية.
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 22, 2023
الإعلام الأمني:
بشأن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن ظهور سيدة في أحد المجمعات التجارية بحالة غير طبيعية.
تؤكد الإدارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة من قبل الجهات المعنية.