ادعت أنها الإمام المهدي المنتظر... سيّدة كويتية تحدث جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)

ادعت أنها الإمام المهدي المنتظر... سيّدة كويتية تحدث جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)



تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه سيّدة وهي تصرخ داخل أحد المجمعات التجارية في الكويت، وتدعي أنها الإمام المهدي المنتظر.



وقالت: "أنا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، إمام المرسلين يوم الدين العظيم".



الكويت :



امرأة في أحد مولات تصرخ في الناس وتدّعي أنها المهدي المنتظر! pic.twitter.com/cIy4TFMQqP — محمد الفيصل (@Mooh32a) September 22, 2023

وأثار الفيديو جدلًا واسعاً بين النشطاء على منصة "إكس"، الذين شككوا في نيّة المرأة والدافع وراء صراخها بهذه الطريقة، وطالبوا بالكشف عن سياق الفيديو واعتقالها ومعاقبتها.



ومن جهتها، تحركت السلطات في الكويت سريعاً، حيث نشرت وزارة الداخلية الكويتية يوم أمس الجمعة، تدوينة على "إكس" أكّدت فيها أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة من قبل الجهات المعنية".