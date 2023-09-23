الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
34
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Redbull TV Series
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
34
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مات وعاد إلى الحياة 8 مرّات... رجل يكشف تفاصيل صادمة عن "معجزة" حدثت له!
منوعات
2023-09-23 | 05:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مات وعاد إلى الحياة 8 مرّات... رجل يكشف تفاصيل صادمة عن "معجزة" حدثت له!
مات وعاد إلى الحياة 8 مرّات... رجل يكشف تفاصيل صادمة عن "معجزة" حدثت له!
كشف رجل من كاليفورنيا يدعى إيفان فاسرستروم، أنه يعيش في حالة خوف دائمة من الموت بعد أن توفي 8 مرات بسبب نوبة قلبية.
وفي التفاصيل، كان إيفان يبلغ من العمر 40 عامًا فقط عندما وقعت المأساة حيث بدأ يشعر بأحاسيس غريبة وغير مألوفة في جسده، وفقاً لصحيفة "
نيويورك بوست
".
ومن جهته، أوضح إيفان عمّا شعر به أثناء تعرضه للنوبة القلبية قائلاً: "كان الأمر مثل الشمس تحترق داخل عروق ذراعي اليسرى. كنت أتصبب عرقًا بغزارة، لم أشعر بذلك الشعور من قبل".
ووصل الإسعاف على الفور بينما فقد وعيه، بعد أن اتصل بهم وأخبرهم أنه إمّا يعاني من أسوأ نوبة ذعر في حياته أو نوبة قلبية. وكان لا بد من إنعاشه باستخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب 6 مرات بينما كان في طريقه إلى مستشفى سيدار سيناء.
وأوضح: "قال المسعف إن الأمر يشبه مباراة بينغ بونغ، ففي كل مرة صدموني وأعادوني إلى الحياة، كنت أعود إلى وضعي المأساوي مرة أخرى لمدة 30 إلى 40 ثانية"، مشيراً إلى أنه "توفي مرتين أخريين في المستشفى لمدة دقيقتين لكل منهما".
ولم يعتقد الأطباء أنه سينجو، وحذروا عائلته من أنه حتى لو فعل ذلك، فإنهم لا يعتقدون أنه سيكون قادرًا على المشي أو التحدث، لكنه خرج من غيبوبته وتعافى بأعجوبة.
آخر الأخبار
منوعات
الحياة
تفاصيل
صادمة
"معجزة"
موت
التالي
يحمل بين فكيه جثة هامدة.. القبض على تمساح ضخم طوله أكثر من 4 أمتار (صور)
جوّعاها وأحرقاها بالسجائر وعذبها... قتلت ابنة زوجها البالغة 3 سنوات بمساعدة الوالد وهذا دافعها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-09-18
"اتُهم بالسلوك المسيطر والمسيء والاغتصاب"... نساء أدلين بشهادات بحقّ الممثل البريطاني راسل براند والتفاصيل صادمة!
فنّ
2023-09-18
"اتُهم بالسلوك المسيطر والمسيء والاغتصاب"... نساء أدلين بشهادات بحقّ الممثل البريطاني راسل براند والتفاصيل صادمة!
0
منوعات
2023-09-17
تخلصت من الجثة بعد أن تعفنت... قتلت زوجها واحتفظت بجثته يومين أسفل السرير في غرفة نومهما والتفاصيل صادمة!
منوعات
2023-09-17
تخلصت من الجثة بعد أن تعفنت... قتلت زوجها واحتفظت بجثته يومين أسفل السرير في غرفة نومهما والتفاصيل صادمة!
0
منوعات
2023-09-05
طعام مسموم ومخدر في محلول ملحي... تفاصيل صادمة: هكذا قتل أمه وشقيقه!
منوعات
2023-09-05
طعام مسموم ومخدر في محلول ملحي... تفاصيل صادمة: هكذا قتل أمه وشقيقه!
0
منوعات
2023-08-20
لم تكن حياتهما هادئة... لحّام مصري طعن زوجته العشرينية حتى الموت وهذه تفاصيل الجريمة!
منوعات
2023-08-20
لم تكن حياتهما هادئة... لحّام مصري طعن زوجته العشرينية حتى الموت وهذه تفاصيل الجريمة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:17
يحمل بين فكيه جثة هامدة.. القبض على تمساح ضخم طوله أكثر من 4 أمتار (صور)
منوعات
06:17
يحمل بين فكيه جثة هامدة.. القبض على تمساح ضخم طوله أكثر من 4 أمتار (صور)
0
منوعات
05:00
جوّعاها وأحرقاها بالسجائر وعذبها... قتلت ابنة زوجها البالغة 3 سنوات بمساعدة الوالد وهذا دافعها!
منوعات
05:00
جوّعاها وأحرقاها بالسجائر وعذبها... قتلت ابنة زوجها البالغة 3 سنوات بمساعدة الوالد وهذا دافعها!
0
منوعات
04:00
طفلة في الثانية من عمرها اختفت... لن تصدقوا كيف كان وضعها عندما عُثر عليها: "إنها قصة رائعة حقًا!"
منوعات
04:00
طفلة في الثانية من عمرها اختفت... لن تصدقوا كيف كان وضعها عندما عُثر عليها: "إنها قصة رائعة حقًا!"
0
منوعات
03:30
ادعت أنها الإمام المهدي المنتظر... سيّدة كويتية تحدث جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
منوعات
03:30
ادعت أنها الإمام المهدي المنتظر... سيّدة كويتية تحدث جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-21
عثر عليها مستلقية على وجهها في أسفل المسبح... ابنة العامين تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!
منوعات
2023-09-21
عثر عليها مستلقية على وجهها في أسفل المسبح... ابنة العامين تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!
0
منوعات
2023-09-22
بعد زيارة عمتها... إبنة الـ7 سنوات تعود إلى منزلها مع "وشم" وهذا ما فعلته والدتها "المصدومة"! (صور)
منوعات
2023-09-22
بعد زيارة عمتها... إبنة الـ7 سنوات تعود إلى منزلها مع "وشم" وهذا ما فعلته والدتها "المصدومة"! (صور)
0
فنّ
2023-09-22
أخبار حول علاقة حب تجمع الوليد الحلاني بمايا أبو الحسن... والأخيرة تخرج عن صمتها لموقع الـLBCI
فنّ
2023-09-22
أخبار حول علاقة حب تجمع الوليد الحلاني بمايا أبو الحسن... والأخيرة تخرج عن صمتها لموقع الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في البترون مناظر طبيعية خلابة قد تتشوه على يد الإنسان... فهل الدفاع المدني جاهز للحفاظ عليها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في البترون مناظر طبيعية خلابة قد تتشوه على يد الإنسان... فهل الدفاع المدني جاهز للحفاظ عليها؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:21
نتنياهو يرجح التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية خلال أشهر
أخبار دولية
05:21
نتنياهو يرجح التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية خلال أشهر
0
امن وقضاء
02:07
إنقاذ ركاب زورق للهجرة غير الشرعية من الموت مقابل شاطئ شكا
امن وقضاء
02:07
إنقاذ ركاب زورق للهجرة غير الشرعية من الموت مقابل شاطئ شكا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
أصغر مدرب في تاريخ منتخب ألمانيا لكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:17
أصغر مدرب في تاريخ منتخب ألمانيا لكرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
الرئيس السوري بشار الأسد في الصين... وهذا ما فعله في اليوم الثاني
تقارير نشرة الاخبار
14:12
الرئيس السوري بشار الأسد في الصين... وهذا ما فعله في اليوم الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
البابا في مرسيليا وقضيته المهاجرين إلى أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:08
البابا في مرسيليا وقضيته المهاجرين إلى أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
المقايضة بين خيمتي حزب الله وإعادة شمال الغجر للبنان... هل تنجح؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
المقايضة بين خيمتي حزب الله وإعادة شمال الغجر للبنان... هل تنجح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
كرخا الجنوبية تنافس في مهرجان كان الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:42
كرخا الجنوبية تنافس في مهرجان كان الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الشباب العرب يجولون في لبنان ويعيشون روح المغامرة والإستكشاف والتفاعل
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الشباب العرب يجولون في لبنان ويعيشون روح المغامرة والإستكشاف والتفاعل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عدد البلدات المعرضة لخطر الحرائق إرتفع بشكل ملحوظ... وهكذا توزعت الأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عدد البلدات المعرضة لخطر الحرائق إرتفع بشكل ملحوظ... وهكذا توزعت الأرقام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:25
"لم تكن قادرة على الجلوس وكانت ملابسها ملطخة بالدماء"... جريمة اغتصاب ارتكبها طفل بحقّ فتاة صغيرة!
منوعات
10:25
"لم تكن قادرة على الجلوس وكانت ملابسها ملطخة بالدماء"... جريمة اغتصاب ارتكبها طفل بحقّ فتاة صغيرة!
2
منوعات
15:41
"قضية جهاد الحب"... أجبرها على تغيير ديانتها ثم اغتصبها بحجة الزواج وتغريدة خلصتها!
منوعات
15:41
"قضية جهاد الحب"... أجبرها على تغيير ديانتها ثم اغتصبها بحجة الزواج وتغريدة خلصتها!
3
منوعات
12:45
عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!
منوعات
12:45
عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!
4
منوعات
14:44
"سمكة يوم القيامة" أو "سمكة الزلزال" تظهر قبل موجات التسونامي والزلازل... رُصدت في تموز وهذا ما حصل بعدها! (صورة)
منوعات
14:44
"سمكة يوم القيامة" أو "سمكة الزلزال" تظهر قبل موجات التسونامي والزلازل... رُصدت في تموز وهذا ما حصل بعدها! (صورة)
5
فنّ
04:12
بفستان أبيض وعلى الشريعة الإسلاميّة... هيفا ماجيك تدخل القفص الذهبي (فيديو)
فنّ
04:12
بفستان أبيض وعلى الشريعة الإسلاميّة... هيفا ماجيك تدخل القفص الذهبي (فيديو)
6
منوعات
15:54
ضربت والدتها على رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 30 مرة في رقبتها... لن تصدقوا السبب!
منوعات
15:54
ضربت والدتها على رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 30 مرة في رقبتها... لن تصدقوا السبب!
7
منوعات
11:15
استخدمت المطارق والسكاكين وعلب الطعام لتعنيف زوجها... وبعد سنوات من البؤس وجد الحبّ وهذه قصّته!
منوعات
11:15
استخدمت المطارق والسكاكين وعلب الطعام لتعنيف زوجها... وبعد سنوات من البؤس وجد الحبّ وهذه قصّته!
8
منوعات
09:20
ظنت أنها تعيش لحظة رومانسية مع زوجها في حفل زفافهما... ثم تدرك أنه ليس هو!
منوعات
09:20
ظنت أنها تعيش لحظة رومانسية مع زوجها في حفل زفافهما... ثم تدرك أنه ليس هو!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More