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يحمل بين فكيه جثة هامدة.. القبض على تمساح ضخم طوله أكثر من 4 أمتار (صور)

يحمل بين فكيه جثة هامدة.. القبض على تمساح ضخم طوله أكثر من 4 أمتار





وقال الشاهد جاك ماركوس: "لقد أدركت أن هناك جثة في فمه، لذلك قمت بإبلاغ إدارة الإطفاء في لارغو، التي كانت تتمركز على بعد خطوات من مكان الحادث الدموي". مضيفاً أن "أفراد الطوارئ سحبوا التمساح بسرعة من الماء وأطلقوا النار عليه مرات عدّة".



وأكّد مكتب عمدة مقاطعة بنيلاس أنه تم إلقاء القبض على التمساح وانتشال الضحية من قناة المياه. رصد شاهد عيان تمساح ضخم، يبلغ طوله 14 قدمًا، يوم الجمعة، وهو يحمل جثة هامدة لمواطن من فلوريدا بين فكيه في شارع سكني في لارجو، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" وقال الشاهد جاك ماركوس: "لقد أدركت أن هناك جثة في فمه، لذلك قمت بإبلاغ إدارة الإطفاء في لارغو، التي كانت تتمركز على بعد خطوات من مكان الحادث الدموي". مضيفاً أن "أفراد الطوارئ سحبوا التمساح بسرعة من الماء وأطلقوا النار عليه مرات عدّة".وأكّد مكتب عمدة مقاطعة بنيلاس أنه تم إلقاء القبض على التمساح وانتشال الضحية من قناة المياه.