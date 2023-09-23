الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Redbull TV Series
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

يحمل بين فكيه جثة هامدة.. القبض على تمساح ضخم طوله أكثر من 4 أمتار (صور)

منوعات
2023-09-23 | 06:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
يحمل بين فكيه جثة هامدة.. القبض على تمساح ضخم طوله أكثر من 4 أمتار (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
يحمل بين فكيه جثة هامدة.. القبض على تمساح ضخم طوله أكثر من 4 أمتار (صور)

يحمل بين فكيه جثة هامدة.. القبض على تمساح ضخم طوله أكثر من 4 أمتار

رصد شاهد عيان تمساح ضخم، يبلغ طوله 14 قدمًا، يوم الجمعة، وهو يحمل جثة هامدة لمواطن من فلوريدا بين فكيه في شارع سكني في لارجو، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"

وقال الشاهد جاك ماركوس: "لقد أدركت أن هناك جثة في فمه، لذلك قمت بإبلاغ إدارة الإطفاء في لارغو، التي كانت تتمركز على بعد خطوات من مكان الحادث الدموي". مضيفاً أن "أفراد الطوارئ سحبوا التمساح بسرعة من الماء وأطلقوا النار عليه مرات عدّة".

وأكّد مكتب عمدة مقاطعة بنيلاس أنه تم إلقاء القبض على التمساح وانتشال الضحية من قناة المياه.
 
Investigators near the alligator.
 
Investigators near the alligator.
 
Investigators near the alligator.
 

آخر الأخبار

منوعات

تمساح

مات وعاد إلى الحياة 8 مرّات... رجل يكشف تفاصيل صادمة عن "معجزة" حدثت له!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-01

اصطياد أضخم تمساح على الإطلاق في ولاية ميسيسيبي...حجمه صادم وشكله مرعب! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-08-04

التقطه بين فكيه ثم التهمه... تمساح يقضي على لاعب كرة قدم بشكل مأساوي وفريقه ينعيه: "دائمًا في قلوبنا" (صور)

LBCI
منوعات
2023-07-31

"ظننت أنني سأموت"... إنقاذ مزارعة بعد أن علقت بين فكّي تمساح لمدة 90 دقيقة! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-07-28

لحظة مرعبة عاشوها خلال نزهة في مستنقع... تمساح يخرج من الماء ويحاول الصعود إلى قاربهم! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:15

مات وعاد إلى الحياة 8 مرّات... رجل يكشف تفاصيل صادمة عن "معجزة" حدثت له!

LBCI
منوعات
05:00

جوّعاها وأحرقاها بالسجائر وعذبها... قتلت ابنة زوجها البالغة 3 سنوات بمساعدة الوالد وهذا دافعها!

LBCI
منوعات
04:00

طفلة في الثانية من عمرها اختفت... لن تصدقوا كيف كان وضعها عندما عُثر عليها: "إنها قصة رائعة حقًا!"

LBCI
منوعات
03:30

ادعت أنها الإمام المهدي المنتظر... سيّدة كويتية تحدث جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-21

عثر عليها مستلقية على وجهها في أسفل المسبح... ابنة العامين تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!

LBCI
منوعات
2023-09-22

بعد زيارة عمتها... إبنة الـ7 سنوات تعود إلى منزلها مع "وشم" وهذا ما فعلته والدتها "المصدومة"! (صور)

LBCI
فنّ
2023-09-22

أخبار حول علاقة حب تجمع الوليد الحلاني بمايا أبو الحسن... والأخيرة تخرج عن صمتها لموقع الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

في البترون مناظر طبيعية خلابة قد تتشوه على يد الإنسان... فهل الدفاع المدني جاهز للحفاظ عليها؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:21

نتنياهو يرجح التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية خلال أشهر

LBCI
امن وقضاء
02:07

إنقاذ ركاب زورق للهجرة غير الشرعية من الموت مقابل شاطئ شكا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

أصغر مدرب في تاريخ منتخب ألمانيا لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

الرئيس السوري بشار الأسد في الصين... وهذا ما فعله في اليوم الثاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

البابا في مرسيليا وقضيته المهاجرين إلى أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

المقايضة بين خيمتي حزب الله وإعادة شمال الغجر للبنان... هل تنجح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

كرخا الجنوبية تنافس في مهرجان كان الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الشباب العرب يجولون في لبنان ويعيشون روح المغامرة والإستكشاف والتفاعل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عدد البلدات المعرضة لخطر الحرائق إرتفع بشكل ملحوظ... وهكذا توزعت الأرقام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:25

"لم تكن قادرة على الجلوس وكانت ملابسها ملطخة بالدماء"... جريمة اغتصاب ارتكبها طفل بحقّ فتاة صغيرة!

LBCI
منوعات
15:41

"قضية جهاد الحب"... أجبرها على تغيير ديانتها ثم اغتصبها بحجة الزواج وتغريدة خلصتها!

LBCI
منوعات
12:45

عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!

LBCI
منوعات
14:44

"سمكة يوم القيامة" أو "سمكة الزلزال" تظهر قبل موجات التسونامي والزلازل... رُصدت في تموز وهذا ما حصل بعدها! (صورة)

LBCI
فنّ
04:12

بفستان أبيض وعلى الشريعة الإسلاميّة... هيفا ماجيك تدخل القفص الذهبي (فيديو)

LBCI
منوعات
15:54

ضربت والدتها على رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 30 مرة في رقبتها... لن تصدقوا السبب!

LBCI
منوعات
11:15

استخدمت المطارق والسكاكين وعلب الطعام لتعنيف زوجها... وبعد سنوات من البؤس وجد الحبّ وهذه قصّته!

LBCI
منوعات
09:20

ظنت أنها تعيش لحظة رومانسية مع زوجها في حفل زفافهما... ثم تدرك أنه ليس هو!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More