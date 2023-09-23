بتهمة تهديد المارّة... شرطة المكسيك تعتقل دمية "تشاكي" العملاقة وهذه التفاصيل!

بتهمة تهديد المارّة... شرطة المكسيك تعتقل دمية "تشاكي" العملاقة وهذه التفاصيل!



ألقت الشرطة في مدينة مونكلوفا شمال المكسيك القبض على دمية كبيرة من نوع "تشاكي" بتهمة تهديد المارة.



وفي التفاصيل، اشتهرت دمية "تشاكي" بفضل فيلم الرعب "Child’s Play" عام 1988، بعد أن استحوذت عليها روح مجرم وبدأت بتنفيذ سلسلة من جرائم القتل.



وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الدمية كان يديرها رجل يعرف باسم كارلوس "ن"، الذي استخدم سكينًا كبيرًا لتهديد الناس في الشارع والمطالبة بالمال.



وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث يوم الأربعاء، تم القبض على كارلوس و"تشاكي" وتقييد أيديهما، ووجهت إليهما تهمة الإخلال بالنظام العام وتعريض الناس للخطر.