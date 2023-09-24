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"من الوريد إلى الوريد"... عثر عليها شقيقها الطفل مذبوحةً في منزلها الزوجي ببلدٍ عربي!
منوعات
2023-09-24 | 08:31
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"من الوريد إلى الوريد"... عثر عليها شقيقها الطفل مذبوحةً في منزلها الزوجي ببلدٍ عربي!
أعلنت وسائل إعلام مغربية عن جريمة مروعة أقدم عليها رجلاً يوم السبت بمدينة آزرو، حيث قام بذبح زوجته الحامل في شهرها السابع "من الوريد إلى الوريد" داخل منزلهما ثمّ لاذ بالفرار مع ابنته البالغة من العمر 3 أعوام.
ووفق موقع "
هسبريس
" المغربي، عثر شقيق الضحية، البالغ من العمر 9 أعوام والمقيم في منزلها الزوجي، على شقيقته لدى رجوعه إلى البيت، حيث وجدها غارقةً في دمائها ما أدّى إلى هروعه إلى الخارج لاستدعاء الجيران.
وأضافت الجريدة أن عناصر الأمن في المنطقة المذكورة وجدوا الزوجة جثة هامدة فور وصولهم إلى منزلها. وبدأت الشرطة بالتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الجريمة.
وتمكنت قوة الأمن من القبض على الزوج الهارب في وقت لاحق من اليوم الّذي وقعت فيه الجريمة، ووُضع تحت الحراسة المشددة.
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