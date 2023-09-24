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تلميذ يتلقى ضرباً مبرحاً من أساتذته... اختلس النظر خارج النافذة فعاقبوه بقساوة!

منوعات
2023-09-24 | 10:25
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تلميذ يتلقى ضرباً مبرحاً من أساتذته... اختلس النظر خارج النافذة فعاقبوه بقساوة!
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تلميذ يتلقى ضرباً مبرحاً من أساتذته... اختلس النظر خارج النافذة فعاقبوه بقساوة!

أعلنت الشرطة الهندية يوم السبت أن طالبًا يبلغ من العمر 16 عامًا في مدرسة حكومية تعرض للضرب على أيدي معلميه لأنه اختلس النظر خارج نافذة الصّفّ في دلهي.
 
وقالت والدة الطفل، في شكواها، إنه في 15 أيلول، قام معلم ابنها بضربه لأنه نظر من النافذة، وتم طرده أيضًا من الفصل.
 
وبحسب المعلومات، بكى الطفل واعتذر للمعلم، إلا أن الأخير جاء مرة أخرى خلال الفصل وأخذه إلى غرفة منفصلة حيث قام مع معلمين آخرين بضربه مرة أخرى.
 
وقالت الشرطة إن المعلمين الأربعة هددوا الفتى بعواقب إذا اشتكى منهم لأحد.
 
وعندما عاد المراهق إلى المنزل، علم أفراد عائلته بإصاباته وحالته، وذلك بعدما كشف عن تفاصيل الحادثة برمتها ورفض الذهاب إلى المدرسة لأنه كان خائفا.
 
وأكّدت الشرطة أنه تم تسجيل قضية في هذا الشأن، وانضم المعلمون الأربعة إلى التحقيق.
 

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