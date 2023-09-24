طلب يدها أمام مئات الأشخاص لكنها رفضته... نجم تيك توك شهير يتعرض لـ"صدمة العمر" (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على تيك توك ظهر فيه اليوتيوبر زاهر يستعدّ لطلب يد حبيبته مايا للزواج، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.

وبدا زاهر، وهو عربي مقيم في برلين بألمانيا، متوتراً قبل أن يقدم على الخطوة الجريئة، حيث اختار ساحة كبيرة في بلدٍ أجنبي مليئة بالسياح والمارة لطلب الزواج من حبيبته.

أما بالنسبة لمايا، فقد ظهرت جالسةً على كرسي مع عصابة عين، بحجة أن رساماً كان يرسمها، في حين كان زاهر يخطط للمفاجأة الكبرى.

وبعدما خلعت مايا عصابة العين عن وجهها، جثا زاهر على ركبته طالباً يدها للزواج وحاملاً خاتم الخطوبة، إلا أن حبيبته فاجأت الجميع بردّ فعلها غير المتوقع حيث لاذت بالفرار دون الموافقة أو الرفض.

وتضاربت تفاعلات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعاطف الكثيرون مع زاهر بينما اعتبر آخرون أن الفيديو هو مجرّد "ترند" لزيادة نسبة المشاهدات.