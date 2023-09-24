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ظاهرة غريبة في الصين... النساء يلصقن سرّة مزيفة على البطن لهذا السبب! (صور)
منوعات
2023-09-24 | 11:26
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ظاهرة غريبة في الصين... النساء يلصقن سرّة مزيفة على البطن لهذا السبب! (صور)
تعتمد النساء والفتيات في الصين ظاهرة غريبة في محاولة لتغيير مظهر أجسامهنّ تتضمن وضع وشم مؤقت على سرة البطن، لتبدو أرجلهنّ أطول.
والوشم المؤقت، الذي يعمل عن طريق ترطيب الجزء العلوي من الورقة بالماء لنقل التصميم على الجلد، يتم وضعه عادة على بعد بضعة سنتيمترات فوق السرة.
وأدت هذه الظاهرة الغريبة إلى انقسام آراء مستخدمي الإنترنت الصينيين، حيث رحّب به البعض بحماس، بينما انتقده آخرون لأنه يروج لمعايير الجمال غير الواقعية.
مصدر
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